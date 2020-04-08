Вакцина против коронавируса появится в России уже в начале мая

Вакцина против коронавируса может появиться в России уже в мае текущего года. Об этом стало известно в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с ведущими эпидемиологами и учеными страны.

По словам генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, к 10 маю ученые завершат разработку готовой лекарственной формы вакцины для доклинических исследований.

«Мы предлагаем провести доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин в минимальном объеме до 22 июня и с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований 29 июня суммарно на 180 добровольцах», — уточнил Максютов.

Директор научного центра «Вектор» сообщил президенту, что в условиях пандемии имеет смысл сократить этапы и время доклинических исследований. Такой позиции придерживаются и представители международного научного сообщества. Так, в США ученые после короткого эксперимента на мышах уже перешли на клинические исследования вакцины на людях, то есть фактически опустили все этапы доклинических исследований

«Поэтому, используя международный опыт, при условиях получения разрешения Минздрава, мы готовы перейти с данными вакцинами на первую фазу клинических исследований уже в мае текущего года, параллельно проводя полный цикл доклинических исследований», — пояснил Максютов.

Глава государства и министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь допустили возможность сокращения доклинических исследований, поскольку разработка вакцины против коронавируса в сложившихся условиях — это в прямом смысле слова вопрос жизни и смерти.

Как добавил Максютов, группы добровольцев для испытания вакцины против COVID-19 уже набраны.

«Более того, количество желающих участвовать в клинических исследованиях наших вакцин со всей России намного превышает тот минимум, который необходим для проведения данного исследования: у нас уже более 300 обращений», — заключил он.

В ходе совещания с президентом вирусологи подтвердили, что пик пандемии в стране еще не пройден. По мнению экспертов, наряду с вакциной против коронавируса символом победы над инфекцией может стать назначение новой даты общероссийского голосования по вопросу обновления конституции. При этом поправка о доступности и качестве медицинской помощи с каждым днем увеличивает свою значимость и приобретает особую актуальность в сложившихся обстоятельствах.