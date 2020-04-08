Подмосковные парикмахеры «ушли в тень» из-за коронавируса

Запрет на работу парикмахерских привел к росту услуг на дому. Корреспондент Федерального агентства новостей обошел несколько салонов красоты Подмосковья и Москвы — всюду извещения о закрытии. В них же говорится и о том, что мастер может приехать на дом к клиенту и наоборот. Услуга выезда поднимает цену стрижки на 200-300 рублей.

В городе Солнечногорск на Почтовой улице находится салон красоты «Ваниль». Вход в него огорожен решеткой, а на ней висит объявление с номерами телефонов. Позвонив по одному из них, я получила предложение от мастера приехать к ней на дом. Выезжать к нам она отказалась даже за дополнительную плату. Такой ответ она аргументировала отсутствием времени.

«Очень много заказов сейчас, не успеваю никуда ездить, приезжайте вы», — объяснила женщина.

В городе Зеленоград, у станции «Крюково», расположилась маленькая парикмахерская. Объявление на дверях гласит, что салон будет закрыт до 5 апреля, однако указан номер телефона для записи. Мастер Марина, взявшая трубку, предложила приехать на дом за дополнительную плату.

«Мы работаем в масках, все у нас здоровы, так что можете не переживать, не заразитесь», — убеждает Марина.

В Солнечногорске по адресу Банковская, 6 находится салон «Катрин». В объявлении мастера убеждают клиентов, что работа продолжится с 6 марта, и указаны два номера телефона для записи. Женщина, с которой мы связались, заявила, что запись прекращена из-за продления карантина. Услугу выезда мастера на дом этот салон не оказывает.

На сайте «Авито» по московскому региону множество объявлений о выезде частных парикмахеров на дом. Мастер Станислав уверяет, что после рекомендаций по самоизоляции число заказов не выросло, а снизилось.

«Я думаю, люди стригутся дома, зачем им мастера?» — говорит Станислав.

За стрижку этот мастер берет от 100 до 1000 рублей, выезд на дом стоит еще 300 рублей.

Экономные граждане на карантине стараются стричь себя сами или просят родственников. В Интернете можно найти массу советов и инструкций для правильной стрижки на дому.

«Карантин, однако — открыты только супермаркет, банк и велосипедный магазин. А я, будучи любителем коротких стрижек, уже месяц не стригся. Еще неделя и, видимо, придется заказывать на «Амазоне» какой–то девайс и do a Gosha Kutsenko», — пишут в Сети.

В комментариях к этой записи пользователи делятся советами и рекомендуют машинки для стрижки.

На сегодняшний день в Москве около 13 тысяч зарегистрированных салонов красоты, но только около 3,5 тысячи из них имеют лицензию на медицинскую деятельность, которая позволяет работать в условиях карантина.

Ранее ФАН сообщал о том, что салоны красоты и косметологические студии Москвы попросили включить бьюти-индустрию в список отраслей, по которым особенно ударила пандемия COVID-2019, чтобы они могли претендовать на получение господдержки. Для этого 36 компаний объединились в Ассоциацию предпринимателей индустрии красоты (АПИК). В своих заявлениях АПИК говорит о 750 тысячах клиентов и 250 тысячах работников индустрии, которые остались без средств к существованию. Впрочем, о таком феномене, как уход в «серую зону», АПИК не сообщает.