Мэр Саянска объяснил, почему разрешил горожанам нарушать режим самоизоляции

Саянск, 8 апреля. Мэр города Саянск Олег Боровский разрешил местным предпринимателям работать в период распространения коронавирусной инфекции.

Градоначальник подписал постановление, согласно которому салоны красоты, бани, фитнес-клубы и другие заведения с 6 апреля смогут снова принимать посетителей.

Свое решение разрешить горожанам нарушать режим самоизоляции он объяснил желанием помочь предпринимателям, которые с многочисленными просьбами обращались к нему в последнее время. Боровский добавил, что в возглавляемом им городе всего 40 тысяч населения, нет ни одного прибывшего из-за границы и не прошедшего карантин. Поэтому мэр уверен, что Саянск не постигнет судьба итальянских городов или, например, Нью-Йорка.

«Пандемия, говорите? Тогда введите режим ЧС — чрезвычайной ситуации. И все будут дома сидеть. <…> Ни в одной стране мира нет слова «самоизоляция», — цитирует его KP.Ru.

Как отмечает «Газета.ru», общее число зараженных коронавирусом нового типа достигло в России 8,7 тысячи человек в 82 регионах. В целом пандемия охватила более 170 стран, заболели свыше миллиона человек, а жертвами инфекции стали около 82 тысяч.

Власти России утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения вируса, особенно опасного для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что пик эпидемии еще не пройден. Глава государства обсудил с вирусологами возможность сокращения нерабочих дней. Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев выразил мнение, что к этому вопросу стоит вернуться через неделю. Пока, по его словам, необходимо понять, к какому результату привели введенные властями меры.