Концерт в поддержку врачей с Петровым, Арбениной и Башметом покажет «Россия 1»

Москва, 8 апреля. Творческий марафон «Мы вместе» соберет на сцене Большого театра известных артистов. Трансляция мероприятия состоится 11 апреля в эфире телеканала «Россия 1».

Светлана Захарова, Александр Петров, Юрий Башмет, Диана Арбенина, Константин Райкин и другие российские артисты станут участниками уникального концерта. Они поддержат врачей, которые борются с коронавирусом, и россиян, находящихся в изоляции.

Зрители телеканала услышат любимые песни. Артисты впервые выступят в совершенно пустом зале. Организаторами проекта стали «Россия 1» и Большой театр при поддержке Минкультуры РФ.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «Одноклассники» и телеканал RU.TV запустили марафон онлайн-караоке. Акция продлится до 30 апреля.

Напомним, что из-за карантина по коронавирусу россияне остаются дома. Ведущие онлайн-кинотеатры страны открыли бесплатный доступ к сервису. Плату также отменили для пользователей образовательных площадок.