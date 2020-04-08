Актер фильма «Шугалей» назвал похищенного в Ливии социолога храбрым человеком

Кирилл Полухин, исполнитель главной роли в фильме о Максиме Шугалее, подчеркнул, что россиянин проявляет храбрость и смелость, несмотря на похищение боевиками и заточение в тюрьме «Митига», известной пытками и жесткими условиями для заключенных.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич поделился комментарием актера в своем Telegram-канале и напомнил, что ранее в Сети появился трейлер фильма о тяжелой истории, в центре которой оказались социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Он добавил, что работой над лентой занимается компания «Трииксмедиа», режиссером стал Денис Нейманд. В актерский состав вошли Кирилл Полухин, сыгравший Шугалея, Олег Абалян — Самер Суэйфан, Сергей Яценюк — Александр Прокофьев, Олег Метелев — фельдмаршал Халифа Хафтар. Полевого командира боевиков Абд аль-Рауфа Карру, который заведует тюрьмой «Митига», где удерживаются россияне, сыграл тунисский актер Халед Хусса, а начальника охраны тюрьмы — Мохаммед Али Бен Джума.

Полухин, говоря о съемках фильма, подчеркнул, что Шугалей — сильный человек, настоящий патриот. Он сохраняет лицо и героически переносит тяжелый период своей жизни.

«Насколько мне известно, он держится молодцом. Довольно смелый и храбрый человек. Повторюсь, неизвестно, кто из нас и как бы поступил в ситуации, в которой находится Максим Шугалей. Даже лучше это не представлять и не прогнозировать», — сказал он.

Актер также добавил, что фильм о российских исследователях будет интересен всем, кто любит свою Родину и интересуется событиями в мире.

«Всем, кто любит нашу Родину и нашу Отчизну. Тем, кто небезразличен к тому, что происходит с нашими гражданами. Тем, кто верит в справедливость. Вот этим людям будет интересен фильм. Я не знаю, как будут обстоять дела с массовым зрителем, но точно знаю, что этот фильм — для тех, кто небезразличен к тому, что творится в мире», — подчеркнул Полухин.

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан перед прибытием в Ливию согласовали детали своей исследовательской работы с руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Однако вскоре после визита в страну они были похищены и переданы боевикам группировки RADA, напрямую связанной с ПНС. Россиян поместили в неофициальную тюрьму «Митига», находящуюся около одноименного аэропорта. Социологам так и не предъявили обвинений, никаких следственных мероприятий в отношении них не ведется.