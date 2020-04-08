Россиянам на самоизоляции запретили курить у подъездов

Пандемия коронавируса принесла в жизнь россиян множество изменений. Самое главное слово этого месяца — самоизоляция. Гражданам большинства регионов России запрещено выходить из дома без уважительной причины.

Но как в такой ситуации вести себя курильщикам? Является ли уважительной причиной для выхода на улицу желание покурить у своего подъезда? В этих вопросах разобрался корреспондент Федерального агентства новостей.

Без острой необходимости

Самоизоляция в России началась 25 марта, после обращения президента России Владимира Путина к нации. Глава государства установил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Впоследствии нерабочие дни были продлены до 30 апреля. Президент призвал россиян оставаться дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Для соблюдения самоизоляции московское правительство запретило гражданам выходить на улицу без острой необходимости. Кремль и депутаты Государственной думы поддержали эту меру Сергея Собянина. Впоследствии аналогичные запреты на выход из дома были распространены и в других российских регионах.

Теперь покинуть свое жилище можно только чтобы выбросить мусор, купить продукты в ближайшем супермаркете, обратиться за экстренной медицинской помощью или выгулять собаку не далее чем в ста метрах от дома.

Однако перекуры на улице в этот список не входят. Получается, курение во дворе в режиме самоизоляции — под запретом?

С собакой на перекур

Член коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева утверждает: само по себе курение действительно не является подходящей причиной для выхода из дома в условиях объявленной самоизоляции и, следовательно, формально запрещено.

«Безусловно, в перечне разрешенных поводов для выхода из дома перекур на улице отсутствует», — констатирует юрист.

Однако вряд ли курильщикам грозит серьезное наказание, считает она.

«На сегодняшний день административные органы не привлекают к ответственности по таким моментам, когда курильщиков вдруг обнаруживают патрули. С гражданами проводят разъяснительную беседу, делают предупреждение о необходимости находиться дома», — поясняет Пономарева.

В дальнейшем полиция также будет ограничиваться разъяснительными беседами, предполагает адвокат.

И все же формально выходить из подъезда, чтобы покурить, нельзя. Но может быть, подойдет лестничная клетка? Увы, тоже нет.

Исполнительный директор «Движения за права курильщиков» Андрей Лоскутов напоминает, что в настоящее время российские законы вообще запрещают курить в подъезде.

«По федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курить можно только отступив на 15 метров от подъезда, не ближе. В подъезде также нельзя курить, если это не было согласовано с жильцами дома», — перечисляет Лоскутов.

Определенные ограничения наложены законом и на курение на балконе. Если из-за вашего окурка вспыхнет чужая квартира, то вас ждет гражданская или даже уголовная ответственность.

Получается, что единственным местом, где пока точно можно курить, остается собственное жилище.

«Думаю, в сложившейся ситуации самое верное решение — срочно приобретать собаку», — иронизирует собеседник ФАН.

Не выходи из комнаты

Раз так, то безопаснее всего курить дома — как с позиции закона, так и в плане эпидемиологической обстановки.

Депутат Государственной думы Сергей Боярский уверен: чем прилежнее каждый россиянин будет соблюдать режим самоизоляции, тем быстрее наша страна пройдет пик заражения коронавирусом.

«Не надо никуда выходить курить. Сейчас любой выход из дома сопряжен с контактами с людьми, пусть и не напрямую: мы прикасаемся к кнопкам в лифте, беремся за дверные ручки, — предупреждает депутат. — Выход из дома чреват риском подхватить вирус».

При этом курящим россиянам следует сократить количество потребляемых сигарет, считает Боярский.

«Дело в том, что когда человек сидит дома и ему нечем заняться, количество выкуриваемых сигарет может незаметно вырасти», — поясняет парламентарий.

К тому же, если человек курит у себя дома, то дым угрожает его близким, да и всем жителям многоэтажного дома, отмечает член Совета по правам человека Александр Брод.

«Тем, кто курит в своих квартирах, нужно прежде всего помнить, что в основном все граждане сейчас находятся дома, в том числе пожилые люди и маленькие дети, — напоминает правозащитник. — Распространением табачного дыма можно создать дискомфорт для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей. Ваше курение может спровоцировать ухудшение их состояния».

Именно поэтому тем, кто сейчас вынужденно курит дома, следует как минимум ограничить потребление табака, полагает Брод.

«Конечно, здесь должна работать гражданская ответственность и самоограничение. Нам нужно осознавать последствия наших действий», — призывает собеседник ФАН.

Возможно, именно поэтому следует разрешить курильщикам ненадолго отлучаться из своих квартир, рассуждает правозащитник.

«Если курить поблизости от подъезда, не создавая скопления людей, то это будет выходом из ситуации, — замечает Брод. — Думаю, для курения можно предусмотреть специальные места около дома».

Скучно, вот и курим

В свою очередь, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ, нарколог Алексей Егоров полагает, что во время карантина некоторые россияне смогут по собственному решению отказаться от курения.

«Некоторые действительно могут бросить курить, воспользовавшись самоизоляцией как дополнительным запретом. Конечно, кто-то будет «смолить» значительно больше, в том числе у себя на кухне, отравляя родных и близких. Но большинство, думаю, будут под благовидным предлогом выходить курить на улицу: взяв с собой мусорное ведро или авоську для магазина», — предполагает Егоров.

Его коллега, врач-нарколог Сергей Полятыкин, считает, что режим самоизоляции может привести к увеличению потребления табака.

«Известно, что если дела особого нет, то человек больше подвержен получению удовольствия простыми способами: табаком и алкоголем», — признает врач.

Чтобы бросить курить, необходимо вести здоровый образ жизни и поддерживать четкий режим дня, убежден нарколог.

Большинство же россиян не готовы к тому, чтобы сидеть дома и самостоятельно планировать деятельность на несколько дней вперед, замечает собеседник ФАН. А ведь именно безделье провоцирует потребление табака: люди курят со скуки.

Бросать быстро или медленно?

Что же делать тем, кто все-таки готов отказаться от пагубной привычки во время изоляции? Есть два варианта бросить курить, рассказывает Полятыкин.

«Можно бросить в один момент или постепенно. Первый вариант — сразу отказаться от табака и с помощью силы воли, интересного дела, физических упражнений пережить симптомы отказа от никотина», — предлагает нарколог.

Тем же, кто планирует покончить с вредной привычкой постепенно, необходимо выстроить четкую программу отказа от курения.

«Сначала надо отказаться от курения натощак, курить не ранее чем через час после еды, не курить после ужина совсем, — перечисляет врач. — Нужно хотя бы на пол-сигареты в день сокращать потребление табака».

Оба метода требуют силы воли и жесткого самоконтроля, подчеркивает нарколог. Однако периоды обостренной тяги к курению могут возвращаться через два-три месяца после последней выкуренной сигареты, например в ситуации психической перегрузки, предупреждает врач.

И все же отказ от курения станет лучшим решением в условиях самоизоляции, резюмировал эксперт. Так курильщик не будет наносить вред себе и близким, а также сократит риски заболевания COVID-19, оставаясь дома. Ведь у курильщиков риск заразиться новым коронавирусом выше, чем у некурящих, считают наркологи.