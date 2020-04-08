Сирия, 8 апреля. Сирийская армия в ходе рейда ликвидировала «спящую ячейку» ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Неизвестные взорвали цистерну с бензином на севере Алеппо. Боевики «Сирийской национальной армии» выпустили из тюрьмы в Ракке полевого командира ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели в Дейр-эз-Зоре рейд по поиску и ликвидации «спящих ячеек» ИГ; по неподтвержденным данным, потеряла четырех военнослужащих, убитых снайпером на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): выпустила из тюрьмы бывшего полевого командира «Исламского государства»1 из-под стражи.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): лишилось «спящей ячейки», действующей в пустыне в Дейр-эз-Зоре.

«Силы освобождения Африна»: подозреваются в установке СВУ на цистерну с бензином на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Артиллерийские подразделения ВС Турции открыли огонь по опорным пунктам курдских боевиков в районе поселка Айн-Дакна и у деревни Самук. Как сообщает агентство Step News, боестолкновения на рассвете также отмечались в окрестностях города Африн, где стороны обстреляли позиции друг друга из ПТУРов. Информации о потерях ни одной из группировок в живой силе и боевой технике пока не поступало.

Как сообщает агентство Masar Press Net, в центре Африна утром прогремел взрыв. Неизвестные установили самодельную бомбу рядом с цистерной с бензином. Мощный взрыв нанес материальный ущерб близлежащим автомобилям, но пострадавших среди гражданских лиц не было. Силы безопасности «Сирийской национальной армии», которые оцепили место происшествия, возлагают вину за подрыв на курдских боевиков из состава «Сил освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает Telegram-канал @Рыбарь, со ссылкой на сообщение пресс-центра «Демократических сил Сирии» (SDF), в ходе рейда в район населенных пунктов Меядин и Зейбан, был ликвидирован контрабандист по имени Ахмаш Башар аль-Аскар.Согласно пресс-релизу SDF, аль-Аскар незаконным путем перевозил людей через реку, в зоны контроля правительственных войск, в то время как курдские бандформирования перекрыли единственную переправу в городе Шхиль и пресекают любую возможности мирных граждан покинуть зоны их оккупации. Позже боевики разыскали членов семьи убитого контрабандиста и в ходе штурма их дома застрелили двух человек, изъяли у семьи погибшего все транспортные средства и стадо овец в 300 голов. Остальных родственников заключили под стражу.

Как передает новостное агентство Al Masdar, на западе провинции сирийская армия провела антитеррористическую операцию. Подразделения САА совместно с иранскими отрядами «Кудс» и с поддержкой ВВС Сирии исследовали пустыню Бадия эс-Сухне на стыке административных границ провинций Ракка и Дейр-эз-Зор. В ходе рейда были уничтожены укрытия и транспорт запрещенного в РФ «Исламского государства», ликвидированы несколько террористов. Сирийская армия также усилила свое военное присутствие на юго-западе провинции, где выросло количество вылазок «спящих ячеек» ИГ.

Провинция Идлиб

Как передает военно-аналитический Telegram-канал «Вестник Дамаска», в рядах «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз произошли изменения. Как стало известно источников, член «совета шуры» группировки - Абу Малик ат-Тали объявил о своём выходе из группировки по причине непонимания дальнейшего политического развития движения. Ат-Тали ранее входил в состав «Джебхат ан-Нусры»1 и позднее играл большую роль среди высокопоставленных членов «Хайят Тахрир аш-Шам». Отметим, что осенью 2019 года внутри совета уже произошел раскол, когда сразу три члена совета выступили с резкой критикой главаря – Абу Мухаммада аль-Джулани. По их мнению, он допустил рост коррупции в группировке, которая привела к потере значительной части Идлиба.

Агентство AMC со ссылкой на подконтрольные боевикам медиаресурсы сообщает, что в ходе ночной снайперской атаки были убиты четверо сирийских военнослужащих. Официальные СМИ пока что не подтверждают потерь САА в Идлибе.

Провинция Ракка

Курдские медиаактивисты сообщают, что протурецкие боевики «Сирийской национальной армии» выпустили из-под стражи бывшего полевого командира «Исламского государства» Файсала Балу, также известного как Абу Ахмад. По информации Telegram-канала «Рыбарь», командира выпустили из тюрьмы в городе Тель Абъяд боевики подконтрольной СНА «Фейлак ар-Рахман». После освобождения террорист вернулся в свою деревню к югу от города, и как утверждают курдские источники, вместе с ним вернулся другой высокопоставленный член ИГ – Рахид Юсеф, который в настоящее время занимает место полевого командира в рядах «Сирийской национальной армии».

1 Организация запрещена на территории РФ.