Историк моды и телеведущий Васильев заверил, что Бабкина еще долго будет всех радовать

Москва, 8 апреля. Известный российский историк моды, искусствовед и телеведущий Александр Васильев выразил надежду, что его коллега по программе Первого канала «Модный приговор» Надежда Бабкина выздоровеет и долго еще будет радовать телезрителей.

Почетный член Российской академии художеств в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал не только о нынешнем состоянии здоровья защитника «Модного приговора», но и о том, сколько передач обычно снимается за один заход.

— Александр Александрович, есть у вас какая-то информация о Надежде Бабкиной?

— Она в коме, и у нее двустороннее воспаление легких. Коронавирус не обнаружен!

— Шансы же на выздоровление есть у нее?

— Мы все надеемся, что есть. Но! Мы предполагаем, а Господь располагает. Конечно, я надеюсь, что моя коллега выздоровеет, и еще долго будет нас радовать. Но поймите — никто такой гарантии никому дать не может. Поэтому тут как Бог пошлет. Вечных людей нет, сколько бы стволовых клеток люди, которые мечтают жить вечно, в себе ни всаживали.

— Сами на самоизоляции сидите?

— Естественно.

— А как же съемки «Модного приговора»? Они разве не должны быть?

— Извините, а почему они должны быть? Уже все же отсняли. Мы же не снимаем всего по пять передач. В день мы снимаем по четыре, а всего за определенный период — шестнадцать.

Ранее стало известно, что ведущая «Модного приговора», основатель и художественный руководитель вокального ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина была госпитализирована.

Первоначально сообщалось, что у нее коронавирусная инфекция, но эти слухи не подтвердились. У 70-летней Бабкиной — двустороннее воспаление легких, о чем заявил представитель Народной артистки РСФСР Александр Велор.