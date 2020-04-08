Лорак покорила фанатов латексными ботфортами

Киев, 8 апреля. Известная украинская певица Ани Лорак выложила в Instagram несколько снимков, где она блистает в весьма соблазнительном наряде. Девушка примерила белое миниплатье с огромными рукавами, белые латексные ботфорты и белую шляпку.

Несмотря на легкомысленный и игривый образ, Лорак оказалась настроена на пространные философские рассуждения.

«Мы и только мы формируем свои мысли, которые превращаются в поступки. Какие мысли, такие и поступки. Управляйте своим разумом сами! Это ваша жизнь», — пишет певица под снимком, имитируя стиль пабликов с «жизненными» цитатами.

Тем не менее Лорак полностью покорила своими ботфортами фанатов, которые тут же рассыпались в комплиментах.

«Ты божественна!», «Моя звезда», «Красавица!», — пишут подписчики, компенсируя пропавшие от восторга эпитеты обилием эмодзи.

Отметим, что в комментариях нет ни одного негативного отзыва. Таким образом Лорак полностью реабилитировалась перед фанатами за «ботоксные губы». Ранее сообщалось, что девушка выложила необычный снимок, на котором она предстала в обычной домашней футболке, без прически и практически без макияжа. Большинству подписчиков понравился этот образ, который ничуть не портил природную красоту Лорак, однако некоторые с неудовольствием отметили неестественность ее улыбки, которую фанаты объяснили злоупотреблением ботокса.

Лорак также поделилась с фанатами своими любимыми сериалами, которые хорошо подойдут для того, чтобы скоротать время на карантине. Речь идет о шоу «Карточный домик», «Форс-мажоры» и «Подпольная империя».