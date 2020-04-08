Десятки россиян застряли в аэропорту Нью-Йорка. ФАН-ТВ

В Нью-Йорке несколько десятков россиян ждут, когда им предоставят возможность улететь на родину. Билеты у людей были куплены еще на конец марта, но те рейсы отменили.

По информации ФАН-ТВ, в ночь на 8 апреля домой смогли отправиться только москвичи и жители Подмосковья. Тех россиян, которым нужно попасть в другие регионы — не забрали. Многие соотечественники также не успели вовремя приехать в аэропорт имени Джона Кеннеди, так как не были проинформированы.

В итоге, из Нью-Йорка в Москву летел полупустой самолет в то время, как на территории США продолжают оставаться многочисленные россияне, пытающиеся вернуться домой.