Коронавирус в России 8 апреля: свежая статистика, последние новости, прогноз спада

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на 8 апреля 2020 года информации о COVID-19 в России и мире.

Коронавирус в РФ

По состоянию на 10 часов 45 минут 8 апреля в России выявлено 8 672 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За сутки число зарегистрированных заболевших выросло на 1 175 человек, отмечают в оперштабе. Новые случаи зарегистрированы в 56 регионах. Больше всего — в Москве (660), Подмосковье (95), Петербурге (34), Ленобласти (32) и Республике Марий Эл (27). За сутки от коронавируса пять человек погибли, 86 — выздоровели.

За все время наблюдения за COVID-19 в России от него умерли 63 человека, выздоровели — 580. Проведено свыше 901 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию.

Регионами с самыми высокими показателями заболеваемости остаются Москва (5 841 диагностированный случай коронавируса), Подмосковье (549), Петербург (329), Республика Коми (119) и Ленобласть (94).

Статистика коронавируса в мире

Количество зараженных коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 6 616 человек — до 1 433 687 заболевших. Число погибших с подтвержденным COVID-19 за сутки составило 140 человек, а общее за все время — 82 117 человек. Выздоровевших 302 247 человек (+419 за сутки).

На сегодняшний день больше всего выявленных заражений в США — 400 546, Испании — 141 942, Италии — 135 586, Франции — 109 069, Германии —107 663.

Самая высокая смертность от коронавируса зарегистрирована в Италии (17 127 жертв), Испании (14 045), США (12 857), Франции (10 328) и Великобритании (6 159).

Последние новости

Кабмин России выделил из резервного фонда 3,5 млрд рублей на возмещение туроператорам «затрат, понесенных при выполнении мероприятий: по договорам о реализации туристического продукта в сфере выездного туризма в рамках ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции; по обеспечению вывоза туристов из государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.

Крупнейшие банки России со среды начинают выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам. В программе участвуют Сбербанк, ВТБ, МСП Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и банк «Открытие». Центробанк направит им 150 млрд рублей на субсидирование процентной ставки.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высоко оценила действия России по сдерживанию распространения коронавируса, отметив при этом необходимость продления режима самоизоляции.

По мнению главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне. При этом выход на плато, согласно расчетам, состоится в России уже через 10-14 дней.