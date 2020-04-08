Федеральное агентство новостей продолжает знакомить читателей с советами врача на пенсии Игоря Владимировича. На этот раз тема спровоцирована резким наступлением весны, которая на людей, обязанных находиться в самоизоляции, подействовала, извините за каламбур, расхолаживающе. Бывший врач советует не расслабляться и не шутить с коронавирусом, ведь пик эпидемии в России еще далеко не пройден.

Советы бывшего врача: не шутите с коронавирусом!

Увы, если раньше я с большой аккуратностью советовал в случае, если вы, скажем так, немного закисли в самоизоляции, позволить себе маленькие поблажки, сегодня вынужден взять свои слова обратно. В то время как большинство наших граждан, в том числе у нас в Петербурге, честно соблюдают режим самоизоляции и, кроме как по крайней необходимости, из дома не выходят, есть немало и тех, кто на эти правила, как говорится, положил.

Парки и зеленые зоны вроде бы закрыты, но вода, как известно, дырочку найдет. Выехав по делу в один из районов Петербурга, я с недоумением и даже с ужасом наблюдал, как в первый по-настоящему теплый день огромное количество народу, прямо скажем, забило на все карантинные меры. Я заметил не менее десятка разной степени массовости и стадии опьянения компаний, которые весело проводили время на природе, жгли костры, устанавливали мангалы и так далее. Некоторые участники этих маевок были уже настолько «разогреты», что буквально разделись до нижнего белья.

Полицию увидел всего один раз: наряд делал внушение самой шумной и самой нетрезвой копании. Оштрафовали их или нет, не знаю. Остальных, которые вели себя поскромнее, не тронули. Это зрелище вызвало у меня серьезные опасения, что при таком отношении граждан к своему и не только своему здоровью нам вряд ли удастся быстро обуздать эпидемию.

Что могу на это сказать: наступающее тепло, и то, что для большинства снаряды, как говорится, пока рвутся далеко — не повод расслабляться. Лично знаю несколько случаев, когда люди с юмором относились и к коронавирусу, и к призывам к самоизоляции в связи с эпидемией. Последствия были такие, что я воздержусь о них рассказывать, поскольку моя задача не пугать, а успокаивать, насколько это возможно. Напомню только про британского премьера Бориса Джонсона, который не верил, не верил, а теперь близок к реанимации.

Пожалуйста, не шутите с коронавирусом, он может страшно отомстить!