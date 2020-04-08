Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на компенсации туроператорам затрат из-за коронавируса

Москва, 8 апреля. Правительство РФ выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсации туроператорам затрат из-за коронавируса, соответствующее распоряжении опубликовано на сайте Кабмина РФ.

«Выделить Ростуризму из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 3,5 млрд рублей», — сказано в документе.

Средства будут направлены туроператорам на возмещение затрат, вызванных ограничениями на выезд из страны из-за распространения коронавируса. Также деньги направят на вывоз туристов из государств с неблагоприятной по коронавирусу ситуацией.

В документе подчеркивается, что туроператоры должны вернуть туристам уплаченные суммы, если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений и до 1 июня 2020 года.

По данным на 8 апреля, в России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.