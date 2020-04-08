Власти Москвы предложили ресторанам и кафе субсидию на онлайн-доставку

Столичные власти готовы разместить на своем портале для малого бизнеса информацию о скидках и акциях от интернет-магазинов и сервисов доставки еды для поддержки поставщиков товаров и услуг. Об этом заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин во время рабочей онлайн-встречи с представителями интернет-торговли, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Темой беседы стали предпринимаемые столичными властями меры помощи организациям малого и среднего бизнеса, реализующим свои товары онлайн. Во встрече приняли участие представители маркетплейсов Aliexpress, «Яндекс.Маркет», «Беру», Wildberries, а также агрегаторы услуг по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда».

Ранее правительство Москвы утвердило пакет дополнительных антикризисных мер для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии COVID-19. В него вошла специальная субсидия на продвижение товаров и услуг на онлайн-ресурсах. Предприниматели могут получить до 700 тысяч рублей и возместить таким образом до 50% затрат на продвижение своей продукции через интернет-площадки. Аналогичной субсидией могут воспользоваться и временно закрытые рестораны и кафе при сотрудничестве с онлайн-сервисами по доставке еды.

«У меня предложение ко всем, у кого есть какие-то проекты по продвижению бизнеса, скидки, акции, которые могут помочь сегодня предпринимателям, — направляйте нам данные. Мы будем размещать их на mbm.mos.ru (курируемый правительством Москвы интернет-портал для комплексной помощи малому бизнесу. — Прим. ФАН), чтобы всю эту информацию видели представители бизнеса», — обратился к представителям интернет-магазинов и онлайн-сервисов по доставке еды Алексей Фурсин.

Руководитель департамента также предложил участникам онлайн-встречи разместить на собственных ресурсах информацию о мерах поддержки предпринимателей от столичных властей. Для многих небольших компаний возможность получить субсидию, о которой они узнают таким образом, может стать решающей для принятия решения о спасении собственного бизнеса, убежден Фурсин.

«Хотелось бы, чтобы предприниматели видели информацию о мерах поддержки для них и считали для себя «экономику». Для кого-то эти 10% от комиссии, взимаемой агрегатором, станут решающими для организации доставки из своего локального ресторанчика или кафе. А предприниматель не принимал такое решение, просто потому что «экономика» не складывалась», — объяснил Фурсин.

Выплаты, способные помочь ресторанам и кафе переориентироваться на работу по онлайн-заказам, сейчас действительно крайне востребованы, подтвердил руководитель Delivery Club Донмез Гюванч. По его словам, многие официанты, отправленные на этот период в отпуск без содержания, даже готовы временно стать курьерами и приносить блюда своим клиентам уже не в пределах ресторанного зала, а прямо к ним домой.

Представитель Aliexpress Сергей Лебедев также отметил повышенный интерес к реализации товаров с помощью интернет-площадок. По его словам, сейчас только за один день российские поставщики на платформе отгружают товары на общую сумму около 1 миллиона рублей.

«Эти меры поддержки важны не только для предпринимателей, это меры поддержки и для населения. Потому что общество оказалось в непростой ситуации, и онлайн-продажа товаров сейчас является наиболее доступным и безопасным способом», — заявил на онлайн-встрече Лебедев.

Напомним, 31 марта президиум правительства Москвы утвердил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Помимо субсидии на продвижении продукции на интернет-площадках и в онлайн-сервисах доставки, была утверждена субсидия банкам на кредитование молодых компаний под ставку 8% годовых, что вдвое ниже среднерыночного показателя.

К субсидиям на экспорт товаров добавились компенсации затрат на экспорт услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Отдельные виды финансовой помощи добавились в программы поддержки предприятий, работающих по договорам франшизы, а также представителей инновационной отрасли.