Генпрокуратура РФ выявила новые фейки о коронавирусе

Москва, 8 апреля. Генпрокуратура РФ в ходе мониторинга Интернета выявила новые фейки о коронавирусе, создающие угрозу общественной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на одном из пермских порталов была опубликована ложная информация о якобы «увольнении тысяч людей» в связи с приостановлением работы одного из предприятий на фоне пандемии. Заявлялось, что сотрудники будто бы «остались без крыши над головой и без денег».

Однако известно, что на самом деле им исправно выплачивается заработная плата, оказывается материальная помощь, а в отпуска без содержания никого не отправляли.

Другой фейк о грядущем «кровопролитии» в Бурятии Генпрокуратура РФ обнаружила в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь заявил, что органы власти будто бы «готовят экономический переворот» под видом пандемии. Прокуратура Пермского края уже направила в территориальное управление ФСБ России постановление для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, поскольку речь идет о призывах к экстремистской деятельности.

Кроме того, в этой же соцсети пользователь заявлял о «массовом заражении» в Бурятии, что не соответствует сведениям управления Роспотребнадзора по республике.

«Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что российский сегмент Интернета регулярно пополняется новыми фейками о пандемии коронавируса. В Сети распространяется дезинформация о количестве заболевавших и происхождении инфекции.

Активное участие в этом принимают прозападные СМИ, которые всеми силами пытаются посеять панику в обществе. Комиссия Госдумы уже начала изучать публикации «Радио Свобода» «Медузы», «МБХ-медиа» на факт наличия фейков о коронавирусе.

Как пишет «Газета.ru», Следственный комитет на днях возбудил уголовное дело из-за фейка о бронетехнике в Ленобласти, которую разместили там якобы в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Федеральное агентство новостей рассказало ранее, по каким признакам можно распознать фейк, и представило топ ложных сообщений на тему коронавируса.