Сын Сафронова рассказал подробности о ДТП с художником в Москве 

Москва, 8 апреля. Известный художник Никас Сафронов в свой день рождения попал в дорожно-транспортное происшествие в самом центре Москвы. Известно, что в машину Сафронова въехал каршеринговый автомобиль, за рулем которого находилась девушка.

Сын Сафронова Лука Затравкин рассказал подробности о случившемся. Как пишет издание Nation News, он уточнил, что поздравил отца с днем рождения, а спустя три минуты художник попал в аварию. При этом Лука Затравкин добавил, что призывал отца не выходить из дома во время режима самоизоляции, но тот отправился за продуктами к праздничному ужину.

«Он ехал вблизи дома по Тверской, в 300 метрах он остановился на светофоре, за ним остановилась машина из каршеринга и в этот момент в каршеринг влетел таксист, который заснул за рулем», — объяснил Сафронов-младший.

Водитель арендованного автомобиля не пострадала, но двое ее пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Лука Затравкин добавил, что сразу приехал на место аварии и помог организовать эвакуацию машины.

Сын известного художника винит себя в случившемся, так как считает, что продукты отцу должен был доставить он. Кроме того, он рассказал о повреждениях, которые получил художник во время ДТП.

«Можно сказать, что сегодня второй день рождения, Николай Степанович не так сильно пострадал. У него сломан зуб и повредился палец, но ничего критического не произошло. Ему не требовалась экстренная медицинская помощь, он в плановом режиме пойдет лечить зуб», — сказал он.

Кроме того, Затравкин подчеркнул, что отец не расстроен из-за аварии. Он больше переживает из-за отсутствия известного актера Антонио Бандераса на его дне рождении.