Швыткин предложил La Stampa подумать, почему итальянцы меняют флаги ЕС на российские

Москва, 8 апреля. Итальянская газета La Stampa, обслуживающая интересы антироссийских сил, развязала против Москвы настоящую информационную войну в то время, когда Европа и весь мир больше всего нуждаются в сплоченности. Об этом в среду заявил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Так он прокомментировал нападки издания на Минобороны РФ, которое предоставило стране гуманитарную помощь. Депутат обратил внимание на то, что обычные итальянцы придерживаются совершенно иного мнения. Они благодарны России за помощь, а некоторые даже снимают флаги ЕС и вешают на их место российский триколор. По словам Швыткина, уже один этот факт говорит о многом.

«Чтобы узнать истинное положение дел и истинное отношение итальянцев, нужно лично прийти в эпицентр распространения коронавируса и пообщаться с людьми. Узнать, на сколько процентов они оценивают полезность российской военной помощи», — отметил парламентарий в разговоре с iReactor.

Напомним, что ранее Россия направила в Италию несколько самолетов с гуманитарной помощью. Москва предоставила Риму медицинское оборудование, средства защиты, а также лучших военных врачей и вирусологов. Последние были направлены в Бергамо, где наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация.

После этого La Stampa сообщила, что предоставленная Россией помощь якобы бесполезна, а российские военные специалисты занимаются сбором разведданных. Министерство обороны РФ выпустило ответ, заявив, что никакие атаки СМИ не заставят Москву отказаться от помощи дружественной стране, пишет «Газета.ру».

Тогда La Stampa выпустила новое обращение. В нем она заявила, что оказываемая Россией помощь — это действительно проявление дружбы и солидарности, а прошлые свои нападки газета объяснила «независимой журналистикой».