Религиозные лидеры обсудят проблемы карантина в пресс-центре «Патриот»

В среду, 8 апреля, в 14.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет онлайн-эфир на тему «Религия в эпоху самоизоляции».

Впереди большие религиозные праздники: иудеи отмечают Песах, православные, католики, лютеране совсем скоро будут отмечать Пасху. Традиционные большие пятничные молитвы должны проходить в мечетях России. Своя религиозная жизнь у буддистов и верующих других конфессий.

Мы обсудим с религиозными деятелями, как быть верующим в ситуации рекомендованного властями карантина. Как нужно соблюдать правила самоизоляции, влияет ли эпидемия коронавируса на традиции, которые складывались веками.

Есть ли спор и дискуссия внутри религиозных общин по поводу соблюдения предписаний власти? Как церковь справлялась с эпидемиями в прошлом? На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашем эфире на канале ФАН.

Участники дискуссии:

— Сергей Ряховский, начальствующий епископ российского объединенного Союза христиан веры евангельской-пятидесятников (РОСХВЕ);

— Евгений Раскатов, настоятель лютеранской Церкви святой Анны (Анненкирхе);

— отец Фотий, священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу «Голос»;

— Владимир Шамарин, настоятель Невской старообрядческой поморской общины, председатель российского совета церкви;

— епископ Евфимий Казанско-Вятский и временно Уральский, представитель Русской православной старообрядческой церкви;

— Раил Биккиняев, представитель мусульман Мурманской области;

— представители католической церкви и еврейской общины.

Заметим, что Медиагруппа «Патриот», руководствуясь указом президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также рекомендациями работникам и работодателям, установленными Министерством труда и социальной защиты РФ, изменяет формат пресс-конференций в своем медиацентре. До отмены карантинных мероприятий они будут проходить в формате онлайн-трансляций.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru