Компании в России переводят сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Москва, 8 апреля. Российские компании стали переводить своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишут СМИ.

Работодатели, принимая такие меры, преследуют две цели: они хотят сократить расходы на персонал и при этом избежать массовых увольнений на фоне пандемии коронавируса.

Еще недавно такой рабочий график экономисты называли нереалистичной и даже популистской мерой. А теперь на четырехдневку временно переходят, например, нефтехимическая компания «Сибур», екатеринбургский метрополитен и РЖД, пишет НСН.

При этом некоторые аналитики считают, что такая мера может негативно отразиться на производительности труда, передает «ФедералПресс».

Охватившая мир пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для мировой экономики. В России быстрое распространение COVID-19 удалось предотвратить за счет жестких мер по изоляции граждан и объявления в стране нерабочего периода, который продлится до 30 апреля, если ситуация не изменится.

В этих условиях продолжают работать только предприятия непрерывного цикла, медучреждения и аптеки, спасательные и силовые ведомства, а также организации в сфере ЖКХ и жизнеобеспечения.

Многие отечественные компании из разряда малого и среднего бизнеса могут понести серьезные убытки, считают аналитики. Как рассказал недавно министр экономического развития Максим Решетников, правительство России обсуждает вопрос прямой поддержки малого бизнеса, но эти меры очень дорогие.

Некоторые работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу. Рекрутинговые компании при этом сообщают, что вспышка коронавируса в России снизила спрос на профессии официантов, охранников, уборщиков и поваров.