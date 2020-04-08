Число заболевших коронавирусом в РФ достигло 8672 человек

Москва, 8 апреля. В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 8 апреля, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 660 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 34 пациентов за сутки.

Кроме того, 32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Ленинградской области, 27 случаев – в Марий Эл, в Мурманской области – 25 случаев, по 24 случая в Краснодарском крае и Нижегородской области.

Число излечившихся от коронавируса достигло 580 человек, в том числе 86 за последние сутки. Скончались от коронавируса 63 человека, пять – за последние сутки. Всего в РФ проведено более 900 тысяч тестов на коронавирус.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Москве (5841), Московской области (549), Петербурге (329), Республике Коми (119) и Ленинградской области (94).

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее заявила, что прямо сейчас ждать вакцину от коронавируса «не имеет смысла». По словам Скворцовой, эффективная вакцина против COVID-19 может появиться в лучшем случае до конца текущего года.