Горячая Африка: хроника событий в регионе Африканского рога за минувшую неделю

Федеральное агентство новостей представляет сводку наиболее знаковых событий минувшей недели в странах Западной Африки.

Сомали

США провели серию атак на позиции группировки «Аш-Шабаб». Согласно заявлениям Африканского командования ВС США, в период со 2 по 6 апреля был ликвидирован 21 боевик. Авиаудары наносились в провинциях Бай, Бакуль и средняя Джубба на юге страны. Также было заявлено о ликвидации Юсуфа Джииса — высокопоставленного члена «Аш-Шабаб».

Местные источники сообщают о том, что в результате удара 6 апреля было убито трое гражданских лиц, что отрицается американским командованием.

BREAKING: Drone strike reported in #Jilib town in #Somalia's Lower Shabelle region. Residents report 3 civilians died in the attack. Well-known real agent broker, Farmer and 70 year old woman died in the attack while 3 year old child was also wounded in the strike - Witnesses — Morad News (@MoradNews) April 6, 2020

Стоит отметить, что, несмотря на типичные заявления об отсутствии жертв среди местного населения после авиаударов, США неоднократно обвиняли в сокрытии фактов гибели гражданских лиц. Это вынудило командование выступить с инициативой о выпуске специального ежеквартального отчета о жертвах мирного населения.

Служба безопасности автономной провинции Джубаленд отчиталась о ликвидации командующего операциями «Аш-Шабаб» в регионе Аноле в Нижней Джуббе.

CTNSIS: Shabaab al-Mujahideen Operations Commander for Anole, identified only as Yassir, Killed by Jubaland Security Forces outside Kuday. His men left him behind after sustained JSF fire forced them out of their positions. Yassir & his Terrorists gang h… pic.twitter.com/TUY4NfTFkO — Intelligence news RT (@IntelligencNews) April 5, 2020

Несмотря на громко звучащую должность уничтоженного боевика, едва ли он занимал высокое положение в структуре организации: об это говорит то, что силовым структурам ранее было известно только лишь его имя — Ясир. С высокой долей вероятности убитый являлся просто полевым командиром нижнего уровня.

В приграничный город Дулу провинции Гедо вошел крупный эфиопский военный конвой. Сообщается, что это проходит в рамках строительства новой военной базы Эфиопии в регионе.

More Heavily armed Ethiopian troops have now entered Doolow town in #Somalia. The #ENDF have set up a new base in the district. We call on the international community to stop This illegal incursion by the #ENDF into Somalia. pic.twitter.com/oCMvw9S0cv — JubaHub (@Jubalandpost) April 1, 2020

Жители автономного образования Юго-Западное Сомали выложили в сеть видеозапись, на которой разрушают и сжигают постройки. По их словам, строения принадлежали сквоттерам — людям, самовольно поселившимся на земле без имеющихся оснований и прав.

Scenes from South Central #Somalia. Locals from South West State have forcefully evicted the illegel squatters who have been causing a great deal of grief to the locals. pic.twitter.com/67LetTulIp — Asad (@G_OnTheGround) April 4, 2020

Существует вероятность, что в связи с возникшим политическим вакуумом на территориях, с которых отступила «Аш-Шабаб», резко возрастет интенсивность подобных конфликтов.

Эфиопия

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али заявил о том, что заполнение водохранилища ГЭС Хидасэ на Гоубом Ниле начнется уже в этом году. На данный момент уровень готовности плотины составляет 72,4%, завершить строительство планируется уже в этом году.

Темпы заполнения водохранилища ГЭС давно стали камнем преткновения в отношениях Эфиопии, Египта и Судана. Для Эфиопии это главный энергетический проект, позволяющий обеспечить электричеством многочисленное быстрорастущее население, однако для Египта Хидасэ рискует стать катастрофой. При темпах заполнения, на которых настаивает эфиопская сторона (6 лет), Египет рискует потерять до трети всех сельскохозяйственных полей и до четверти водяных ресурсов. Ситуация настолько серьезная, что в прошлом году президент Ас-Сиси был вынужден обратиться к Дональду Трампу с просьбой поддержать на трехсторонних переговорах египетскую позицию, заключающуюся в постепенном заполнении водохранилища в течении 10-21 лет.

На фоне происходящего Эфиопия продемонстрировала готовность своих вооруженных сил к региональному конфликту, если ситуация с переговорами окончательно зайдет в тупик.

Ethiopia army amass to showcase their might,near the Grand Ethiopian Renaissance Dam pic.twitter.com/pHXIKFvhrw — alex (@africaken1) April 3, 2020

Кения

Президент Ухуру Кениата заявил, что надеется на десятилетний приговор Гедеону Сабури — заместителю мэра города Калифи в Прибрежной провинции. Ранее Сабури отказался соблюдать 14-дневный карантин после возвращения из поездки в Германию, из-за чего на него было заведено уголовное дело, а государственный прокурор уже ходатайствовал о его содержании в тюрьме строго режима.

Публичное порицание и наказание высокопоставленного нарушителя карантина очевидно делается в том числе с целью набора политических очков президентом Кениата.

В стране продолжают вводиться серьезные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: столица Найроби уже объявлена закрытой для въезда и выезда, аналогичные ограничения распространятся на города Момбаса, Калифи и Квели.

К вопросу необходимости соблюдения карантинных мер подключились масаи — кочевой народ на юге Кении. В сети появились записи, на котором масаи разгоняют плетьми людей, не соблюдающих социальную дистанцию.