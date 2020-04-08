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Письма фронтовиков нанесут на интерактивную карту

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Письма фронтовиков нанесут на интерактивную карту

В рамках проекта «Дорога памяти», организованного Министерством обороны Российской Федерации, создается единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Команда Planetforme решила присоединиться к инициативе и создала пополняющуюся подборку реальных писем участников ВОВ.

«Дорога памяти» — масштабный проект, организованный Министерством обороны Российской Федерации на территории Главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот». На территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». В галерее на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны. Главная цель проекта — дать возможность каждому, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, поделиться его фотографиями, письмами и историей. Сделать это можно в специальных центрах или на сайте проекта.

«Родина моя! Земля русская! Я, сын Ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим», — говорится в одной из записок.

Эту записку нашли в противогазной сумке погибшего краснофлотца Калюжного Алексея Владимировича. В декабре 1941-го молодой моряк вместе с товарищами отважно сдерживал наступление фашистов на Севастополь. Бойцы продержались до прихода подкрепления, но из 11 человек в живых остались только двое.

Письма фронтовиков нанесут на интерактивную карту

Для проекта «Дорога памяти» команда Planetforme собрала письма реальных героев Великой Отечественной войны по странам бывшего Советского Союза. Письма нанесли на карту в тех местах, где они были написаны, дополнив информацией о подвигах фронтовиков и их судьбе. Многие из этих писем были прощальными.

Проект Planetforme — это люди, у каждого из которых есть родственники, воевавшие в Великую Отечественную войну. К сожалению, в большинстве своем, уже почившие. Команда Planetforme надеется, что эти истории вдохновят вас, и вы захотите принять участие в проекте, добавив своего родственника в общую базу данных проекта «Дорога Памяти».

Ознакомиться с подборкой можно по ссылке.

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