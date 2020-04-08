Письма фронтовиков нанесут на интерактивную карту

В рамках проекта «Дорога памяти», организованного Министерством обороны Российской Федерации, создается единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Команда Planetforme решила присоединиться к инициативе и создала пополняющуюся подборку реальных писем участников ВОВ.

«Дорога памяти» — масштабный проект, организованный Министерством обороны Российской Федерации на территории Главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот». На территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». В галерее на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны. Главная цель проекта — дать возможность каждому, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, поделиться его фотографиями, письмами и историей. Сделать это можно в специальных центрах или на сайте проекта.

«Родина моя! Земля русская! Я, сын Ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим», — говорится в одной из записок.

Эту записку нашли в противогазной сумке погибшего краснофлотца Калюжного Алексея Владимировича. В декабре 1941-го молодой моряк вместе с товарищами отважно сдерживал наступление фашистов на Севастополь. Бойцы продержались до прихода подкрепления, но из 11 человек в живых остались только двое.

Для проекта «Дорога памяти» команда Planetforme собрала письма реальных героев Великой Отечественной войны по странам бывшего Советского Союза. Письма нанесли на карту в тех местах, где они были написаны, дополнив информацией о подвигах фронтовиков и их судьбе. Многие из этих писем были прощальными.

Проект Planetforme — это люди, у каждого из которых есть родственники, воевавшие в Великую Отечественную войну. К сожалению, в большинстве своем, уже почившие. Команда Planetforme надеется, что эти истории вдохновят вас, и вы захотите принять участие в проекте, добавив своего родственника в общую базу данных проекта «Дорога Памяти».

Ознакомиться с подборкой можно по ссылке.