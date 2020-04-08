Нефть дорожает на фоне готовящейся встречи ОПЕК+

Москва, 8 апреля. Нефть начала дорожать в преддверии новой встречи ОПЕК+, на которой, как ожидается, будет согласована новая сделка. По состоянию на 10.29 по московскому времени, стоимость июньских фьючерсов марки Brent выросла до 32,46 доллара за баррель, майские фьючерсы WTI — до 24,77 доллара за баррель.

Встреча ОПЕК+ состоится в четверг. Центральной темой переговоров станет сокращение объем добычи нефти для преодоления кризиса. Инвесторы ожидают, что встреча пройдет успешно.

Напомним, что в марте Саудовская Аравия предложила экспортерам нефти еще сильнее сократить объем добычи нефти при уже действующих ограничениях. Россия в свою очередь предложила сперва изучить последствия влияния коронавируса на мировую экономику и отказалась от новой сделки. В результате Эр-Рияд начал ценовую войну против Москвы, увеличив экспорт нефти и снизив цены, что привело к обрушению рынка. Впервые с 2016 годы цены на нефть снизились ниже 30 долларов за баррель.

Как сообщает арабская газета Al Araby, устроенный Саудовской Аравией демпинг может ударить по самому королевству. Страна в большей мере, чем Россия, зависит от продажи сырья (две трети всех доходов). Несмотря на внешнее благополучие, дела у Саудовской Аравии в последние годы идут не слишком хорошо. За последние 18 лет доля налогов в доходах бюджета выросла с 4,4% до почти одной трети, а профицит сменился дефицитом.

Американское издание Bloomberg 1 апреля сообщило со ссылкой на источник, что Россия не собирается увеличивать добычу нефти, хотя Саудовская Аравия увеличила до 12 млн баррелей в сутки. Однако официального подтверждения данной информации пока не было.