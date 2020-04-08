Призеры конкурса «Хорошие новости России» рассказали, как ФАН мотивирует их работать

Победители оперативного конкурса «Хорошие новости России» рассказали, почему проводимое Федеральным агентством новостей профессиональное состязание важно не только для сотрудников региональных СМИ, но и для их аудитории.

Герман Иванов, автор статьи «Больничный доставляет наш курьер: как работает колл‑центр по коронавирусу в Москве», занявшей первое место в конкурсе с 60 процентами голосов читателей, считает, что подобные состязания необходимы журналистам.

«Журналисту, особенно региональному, всегда приятно, когда его работу отмечают на федеральном уровне, а если еще и поощряют денежными призами, то вообще замечательно. Стимул, поддержка — это то, что дает желание работать дальше. Поэтому конкурс «Хорошие новости России», как минимум, полезен для российских журналистов, а раз люди активно голосуют за победителей, то и читателям этот конкурс важен. Они узнают, что хорошего происходит в стране, и дают отклик на это», — считает журналист подмосковного информагентства РИАМО.

Александр Переверзев из газеты «Аргументы и факты. Прикамье» участвовал в конкурсе «Хорошие новости России» дважды. В первый раз его публикация заняла третье место, а сейчас — второе. В ходе читательского голосования статья «Поднять паруса! Пермский токарь сделал модель легендарного брига «Меркурий»» набрала 38 процентов голосов.

«Трафик на сайт нашей газеты, к сожалению, чаще всего делается за счет каких-то резонансных и негативных новостей. Такова психология людей, видимо, что обращают внимание и охотнее замечают какие-то жареные новости с негативной окраской. А конкурс Федерального агентства новостей мотивирует писать добрые и позитивные перлы, разбавляя ими негативную информационную повестку. И это замечательно. Потому что положительные эмоции и впечатления нам всем необходимы», — поделился своим мнением пермский журналист.

А для сотрудника информагентства «О чем говорит Смоленск» Валерия Лобанова третье место в конкурсе «Хорошие новости России» стало полной неожиданностью. Его материал «Смоленский производитель заключил экспортный контракт», подписанный псевдонимом Григорий Орлов, был отобран на конкурс профессиональным жюри.

«Это для меня большой, но приятный сюрприз. Я об этом конкурсе, признаюсь, ничего не знал. А нужно, чтобы его широко рекламировали. Потому что такие конкурсы очень нужны, особенно сейчас, когда сложилась такая обстановка с пандемией. Людей нужно хоть как-то ободрять, нужно разбавлять хорошими и добрыми новостями информационный поток. Люди устали от плохих новостей», — считает смоленский журналист.

Федеральное агентство новостей поздравляет победителей и приглашает региональных журналистов к участию в новом этапе нашего профессионального состязания. Очередные номинанты малого конкурса «Хорошие новости России» будут объявлены во вторник, 14 апреля. Чтобы оказаться среди них, присылайте свои заявки на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс». К участию в конкурсе принимаются авторские информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период с 30 марта по 14 апреля. Итоги нового этапа будут подведены 21 апреля 2020 года, когда закончится недельное читательское онлайн-голосование.

Напомним, приз за первое место в оперативном конкурсе ФАН составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20, за третье — десять.

Также участвуйте в большом конкурсе «Хорошие новости России», денежные призы в котором составляют по 100 тысяч рублей в каждой из пяти номинаций. Подробнее об этом соревновании можно узнать здесь.