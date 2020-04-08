Аксенов ответил экс-послам США, мечтающим вернуть Крым Украине 

Симферополь, 8 апреля. Заявление бывших послов Соединенных Штатов Америки на Украине об оказании давления на Россию на фоне распространения коронавируса с целью передачи Крыма под юрисдикцию Киева является фантазией. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, подобные мечты далеки от реальности. Глава Крыма напомнил, что США — страна, которая является одним из лидеров по распространению коронавиурса, число скончавшихся от COVID-19 приближается к 13 тысячам.

Аксенов добавил, что «когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума».

«Американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма. Думаю, что этот как раз тот случай, когда мечтать вредно», — подчеркнул он.

По мнению Аксенова, такие заявления, прежде всего, наносят вред самим США.

«Политическая элита которой так увлеклась идеологическими химерами, что путает свои фантазии с реальностью», — написал он.

Ранее бывшие послы США на Украине — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — предложили воспользоваться ситуацией с COVID-19 для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма под контроль Киева. Свое обращение дипломаты разместили на страницах издания NPR, утверждая, что пандемия коронавируса якобы открывает «неожиданную возможность прекратить конфликт на Украине».

Экс-послы считают, что в ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции и падением мировых цен на нефть США и их союзники должны выступить с предложением о снятии международных санкций с России, «если украинский конфликт прекратится».

Ранее США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия в ходе заседания Генассамблеи ООН выступили против предложенного Россией проекта резолюции, предусматривающей снятие односторонних санкций, мешающих государствам бороться с коронавирусом. Москва призывала помочь наиболее пострадавшим от пандемии странам, отказаться от торговых войн и односторонних ограничений, введенных в обход Совбеза ООН. Кроме России, авторами декларации выступили еще 28 государств.