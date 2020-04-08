Пандемия коронавируса подорвала боеготовность войск США

Вашингтон, 8 апреля. Пандемия коронавируса нового типа подорвала боеготовность войск США, считают американские военные.

Издание Military Times провело социологический опрос, в ходе которого три четверти респондентов заявили, что распространение коронавирусной инфекции оказало существенное влияние на готовность войск США к проведению операций.

Около половины офицерского состава Вооруженных сил США при этом выразили уверенность, что Пентагон действует правильно в сложившихся обстоятельствах. Другая половина считает иначе.

По последней информации, коронавирусом заболели более 1,4 тысячи американских военных. Скандал с массовым заражением матросов авианосца Theodore Roosevelt привел к увольнению ряда офицеров и министра военно-морского флота США.

За минувшие сутки от коронавируса в США скончались свыше 1,7 тысячи человек, что стало рекордом, сообщили в университете Джонса Хопкинса. Общее число жертв COVID-19 в Америке уже превысило 12,7 тысячи человек, всего с Штатах инфицированы 398 тысячи.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года, а затем вирус быстро распространился по миру. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, пишет «Газета.ru».

Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.