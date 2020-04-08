Великий четверг 2020: что вспоминают на Страстной неделе, традиции, влияние коронавируса

Западные церкви, живущие по григорианскому календарю, в первую очередь католики и протестанты, а также часть православных вступили в самый ответственный момент Страстной недели — ее середину. Во время Страстной недели — последней недели перед Пасхой — верующие вспоминают о завершении земной жизни Иисуса Христа.

Страстная неделя 2020 у западных христиан

Западные церкви, в основном католики и протестанты, в 2020 году вспоминают события Страстной недели с 6 по 11 апреля. Пасху последователи этих церквей встретят 12 апреля.

Русская православная церковь встретит Пасху на неделю позже, 19 апреля поэтому Страстной неделей для православных будет период с 13 по 18 апреля.

Почему имеет место такое расхождение календарей, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Что вспоминают на Страстной неделе

Каждый день Страстной недели посвящен одному из событий последних дней земной жизни Христа.

Великий понедельник посвящен памяти ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями в рабство. Страдания Иосифа считают прообразом страданий Христа, это символизирует связь Ветхого и Нового завета. Также в Великий понедельник вспоминают притчу, как Иисус проклял бесплодную смоковницу за то, что она, символически выражаясь, не приносит духовных плодов.

Великий вторник посвящен воспоминанию, как Иисус обличал фарисеев и рассказывал притчи в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскрешении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и талантах.

Великая среда — день воспоминания о предательстве апостола Иуды Искариота, который согласился предать своего учителя за 30 сребреников. Также в этот день воспоминают о грешнице, которая после распятия Христа готовила его тело к погребению.

Великий четверг — один из самых важных дней Страстной недели, когда вспоминают Тайную вечерю, обмывание Христом ног апостолов, молитву Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

В этот день глава католической церкви Папа Римский по традиции омывает ноги самым обездоленным: нищим, заключенным в тюрьмах, больным и так далее. В этом году из-за строжайшего режима самоизоляции в связи с карантином, вызванным коронавирусом, скорее всего, обряд исполняться не будет.

Также все службы в Ватикане, которые традиционно собирают огромное количество верующих, в этом году пройдут без прихожан и паломников.

Великий четверг по традиции называют Чистым, в этот день принято приводить в порядок жилище и тщательно умываться. Это связано с традициями Песаха (еврейской Пасхи), события которой тесно связаны с последними днями земной жизни Христа.

Великая пятница посвящается воспоминаниям о самом страшном дне земной жизни Иисуса — суду над ним, его мучениям, распятию и физической смерти. В этот день верующие отказываются от пищи до момента выноса плащаницы.

Великая суббота — день воспоминаний о пребывании Христа во гробе и подготовка к встрече Пасхи.

Пасха 2020

Светлая Пасха Христова, или Светлое Воскресение Христово, отмечаемое западными церквями 12 апреля, — это главный праздник христианства, символизирующий победу жизни над смертью, благодаря искупительной жертве сына божьего.

Пасха в этом году пройдет на Западе строго в семейном кругу из-за карантина в связи с пандемией COVID-19; в Ватикане понтифик прочитает проповедь на пустой площади. Тем не менее, люди готовы встретить этот светлый праздник как подобает, хотя и изоляции.

Как в России будет проходить Страстная неделя и Пасха, какие традиции принято исполнять, когда печь куличи и красить яйца, а также как их освящать в условиях эпидемии коронавируса, читайте в материалах Федерального агентства новостей.