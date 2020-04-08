Телеведущая Аврора рассказала, как излечилась от коронавируса

Москва, 8 апреля. Телеведущая Аврора прошла курс лечения от вирусной инфекции. Знаменитость считает, что могла переболеть коронавирусом.

По словам Авроры, переболела не только она, но и ее муж режиссер Алексей Трейман и их 15-летняя дочь. Ведущая рассказала, что при появлении первых симптомов они тут же сдали тест на коронавирус.

«Первый брала «Скорая», и что с ним неизвестно – в базе нас не оказалось. Второй брали врачи из поликлиники, и каждый день они нам говорят: ваш анализ «серый». Так что корону нам никто не подтвердил, но мы уверены, что она есть или была», — написала ведущая в соцсетях.

Звезда отметила, что у членов семьи были схожие симптомы: температура от 37.3 до 38.5, потеря обоняния, ломота и слабость в теле. КТ показал, что у супруга ведущей двусторонняя пневмония, а у самой Авроры – в правом легком.

От госпитализации пара отказалась и решила лечиться дома под наблюдением врачей. Каждый два дня семью навещали медики из детской и взрослой поликлиники. Теперь семья планирует сделать повторное КТ и сдать анализы на антитела к коронавирусу.

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 58. Ранее телеведущая Елена Малышева прокомментировала информацию о препаратах для лечения коронавирусной инфекции, выпуск и применение которых планируют начать в России. Врач предупредила, что все эти препараты можно применять только в условиях реанимации, поэтому искать их в аптеках, чтобы использовать в домашних условиях или в качестве средства профилактики, просто бессмысленно.