Австралийский ученый предсказал Земле катастрофу хуже последнего массового вымирания

Сидней, 8 апреля. Ученый из Австралии Эндрю Гликсон назвал современный объем выбросов углекислого газа «чрезвычайной ситуацией для Земли». По его словам, Земле грозит катастрофа, хуже последнего массового вымирания.

Как пишет издание The Conversation, специалист изучил содержание углерода в ископаемых и органических веществах разных эпох. Он напомнил, что в истории Земли увеличение CO2 в атмосфере было вызвано глобальным потеплением и приводило к гибели множества видом флоры и фауны.

По словам ученого, причиной этого вымирания становились вулканическая активность или воздействие астероида. По мнению Гликсона, мир снова стоит на пороге вымирания, только из-за человеческой деятельности.

«Согласно результатам исследования, нынешние темпы роста выбросов углерода гораздо быстрее тех, что были 65 миллионов лет назад, когда погибли динозавры, и 55 миллионов лет назад во время события, известного как палеоцен-эоценовый термический максимум», — говорится в его статье.

Ученый добавил, что пока текущие концентрации углекислого газа в атмосфере еще не достигли уровней, наблюдавшихся во время предыдущего вымирания. Многие виды животных и растений приспосабливаются к изменениям. При этом выброс парниковых газов меняет климат быстрее, чем животные успевают к нему адаптироваться.

По данным эксперта, в настоящее время СО2 выбрасывается в атмосферу со скоростью от двух до трех частей на миллион в год.