Клинцевич назвал искусственной обиду сотрудников La Stampa на ответ Минобороны РФ

Сенатор Франц Клинцевич уверен, что итальянская газета La Stampa исполняет заказ западных покровителей.

Ранее издание опубликовало ответ российского военного ведомства на свои же публикации о «бесполезности» помощи РФ для Италии, а также якобы разведывательном характере российской миссии. При этом редакция усмотрела в ответном заявлении Минобороны РФ «недвусмысленные оскорбления».

В четверг, 2 апреля российское командование отреагировало на публикацию La Stampa. Сотрудники ведомства заявили о «не прекращающихся вот уже вторую неделю попытках» итальянского издания дискредитировать российскую гуманитарную миссию. В Минобороны подчеркнули, что Москва оказывает бескорыстную помощь в борьбе с COVID-19 и никакие нападки местных СМИ не заставят ее свернуть.

Сообщение российского военного ведомства было опубликовано на сайте итальянской газеты. К нему был добавлен ответ редакции, в котором отмечалось, что в некоторых материалах La Stampa говорится о «возможном присутствии военных, занимающихся разведывательной работой в рамках российской миссии».

«Речь идет о двух аспектах одной и той же новости, к которым наши журналисты подошли с одинаковым профессионализмом. Нам жаль, и мы удивлены, что этот пример свободы информации вызвал сильное раздражение в Министерстве обороны России. Мы убеждены, что крепкую связь между Италией и Россией, чему свидетельством является нынешняя операция по борьбе с вирусом, не может ослабить очевидное неуважение права на публикацию новостей, которое сквозит в недвусмысленных оскорблениях генерал-майора Игоря Конашенкова», — значится в сообщении.

По словам российского сенатора Франца Клинцевича, «все обиды сотрудников La Stampa искусственны», так как итальянское издание продолжает вести информационную борьбу против России даже несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, поразившей Европу.

«Это даже не журналисты, это пропагандисты, выполняющие политический заказ, и мне жаль тех, кто участвует в этом процессе. Второе — [это происходит] в период пандемии, когда наши военные, но в большей степени ученые, медики и подразделения батальонов химзащиты и противодействия бактериологическому оружию проводят конкретную работу. Я не хочу ни в коем случае оскорбить Италию, но проведение такой формы разведывательной работы (о которой заявляют в La Stampa. — Прим. ФАН), ничего не дает: Италия находится в тяжелом положении, она не занимается подготовкой ни к какой войне, она не разрабатывает никаких сверхсекретных и супер-важных элементов вооружения и военной техники, которые могли бы представлять интерес для нашей разведки. Там просто нечего разведывать. Нас эта тема сегодня не интересует», — заявил он корреспонденту Федерального агентства новостей.

Единственное, в чем действительно могли бы упрекнуть Москву итальянские журналисты — отработка методов борьбы с COVID-19, которые впоследствии могли быть использованы внутри Российской Федерации. Полученный опыт действительно был бы полезен для купирования эпидемии в России и последующей декантоминации.

«Но и этого мы не скрываем, хотя первоочередная задача — оказание помощи и поддержка в силу исторических сложившихся дружественных отношений между Россией и Италией, между нашими руководителями. Да и оказание помощи было инициировано по просьбе Рима, поэтому, когда говорит Конашенков, присутствует не политика, а обычное человеческое разочарование с точки зрения отдельных итальянских подразделений и структур, которые вот так реагируют на доброе дело. Ну пусть вспомнят начало XX века, когда землетрясение было, когда русские моряки по 15-20 часов без приема пищи разгребали завалы и помогали итальянцам», — продолжил Клинцевич.

Итальянским журналистам стоило бы также напомнить о том, что работой российских военных врачей на территории Италии руководят, как ни странно, итальянские военные. Причем последние в круглосуточном режиме находятся рядом с российскими коллегами и могут пресечь любые попытки вести разведывательную деятельность.

«Мы выполняем распоряжения итальянцев, которые планируют, организуют и ставят задачи. И здесь хочется сказать — ребята, у нас здесь нет никакой политики, наши солдаты помогали, помогают и будут помогать простым людям, простым итальянцам, которые в этом нуждаются. В этом сущность и менталитет русского народа, русских людей», — заключил сенатор.

Напомним, в газете La Stampa ранее был опубликован материал, в котором со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники утверждалось, что 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией «совершенно бесполезны или малополезны» для страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту публикацию чистой клеветой.