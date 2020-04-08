Третий заразившийся коронавирусом человек скончался в Пермском крае

Пермь, 8 февраля. Число пациентов с коронавирусом, умерших в Пермском крае выросло до трех человек. Об этом сообщает администрация Пермской области в официальном Telegram-канале.

«23 пациента проходят лечение, шесть человек выздоровели, три летальных исхода. За прошедшие сутки были выявлены 11 новых случаев заражения», — говорится в сообщении.

Скончавшимся оказался 69-летний пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. У пациента также был сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, пишет «Газета.ру». Отметим, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска. Они переносят болезнь тяжело и нередко умирают.

Всего в России зафиксировано 7,4 тыс. случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. 494 человека излечились. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась в Москве, Петербурге, Московской области и в республике Коми.

Напомним, что первая вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день главными очагами COVID-19 являются США, Италия, Испания, Германия и Франция. В Китае же, напротив, ситуация быстро стабилизируется.

В большинстве российских регионов был введен режим самоизоляции, при котором на улицу разрешается выходить лишь в случае острой необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, в аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой.