Вирусолог Альштейн рассказал, когда пандемия COVID-19 в России будет ликвидирована

Картина пандемии COVID-19 в России дает основания полагать, что постепенно число зараженных в стране начнет снижаться, и сейчас ситуация с коронавирусом развивается достаточно безболезненно. Об этом рассказал российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что до выхода на «плато» с коронавирусной инфекцией осталось порядка 10–14 дней. После этого эпидемия продержится еще какое-то время и пойдет на спад. При этом Скворцова отметила, что «спуск» с плато займет примерно такой же период, что и подъем на него.

По данным на 7 апреля, в России было выявлено 7497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, суточный прирост заболевших составил более тысячи человек. За весь период было проведено более 795 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн оценил развитие пандемии в России.

«Все идет достаточно безболезненно. У нас всего 7,5 тысячи зараженных людей на вчерашнее число и всего 58 смертей. Такой низкой смертности, как у нас, по-моему, нигде больше нет. У нас — меньше 1%. Когда я это считаю, то отхожу на неделю назад, потому что умирают те, кто заразился, по крайней мере, неделю тому назад», — сказал Анатолий Альштейн в беседе с ФАН.

Специалист спрогнозировал сроки, когда Россия может победить вирус.

«Есть основания думать, что, в основном, эпидемия будет к маю ликвидирована», — отметил Анатолий Альштейн.

По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 1,4 миллиона человек, скончались — более 82 тысяч человек. Общее число выздоровевших в мире превысило 302 тысячи человек.

«Эпидемия течет очень по-разному в разных странах. У нас есть восемь стран-рекордсменов, где много десятков тысяч или даже больше 100 тысяч зараженных. США — на первом месте с 300 тысячами. В целом летальность, если брать соотношение зараженных и умерших, — высокая, порядка 8%. Но в целом ряде стран совсем другая ситуация, и мы — в числе этих стран. У нас и общее количество выявленных больных относительно невелико, хотя мы применяем очень много тест-систем и проводим обследования, и умерших у нас очень мало. Всего 58 человек. Это дает летальность меньше 1%», — объяснил Анатолий Альштейн.

Напомним, власти Китая в декабре 2019 года сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Позже специалисты выяснили, что возбудителем заболевания является коронавирус нового типа, который получил название SARS-CoV-2.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в других странах мира ВОЗ объявила вспышку заболевания пандемией COVID-19. На первом месте по число заболевших находятся США. При этом самый высокий уровень смертности от коронавирусной инфекции зафиксирован в Италии.