Участники шоу «Голос» устроили «самый сексуальный» музыкальный поединок

Москва, 8 апреля. Участники американской версии музыкального шоу «Голос» устроили самый сексуальный поединок на сцене по версии Yahoo! Entertainment.

Выступающие под псевдонимами исполнители Cedrice и Thunderstorm стали соперниками на шоу. Они исполнили песню Рианны Stay. После исполнения члены жюри осыпали певцов комплиментами и похвалами. Один из наставников признался, что поединок выглядел настолько откровенным, что он даже хотел отвести взгляд.

Ранее участница программы «Голос. Дети» Ангелина Дерябина обвинила свою наставницу Полину Гагарину в несправедливости, когда та выбрала другую девочку для дальнейшего участия в шоу. Решение Гагариной довело Ангелину до слез — девочка расплакалась прямо на сцене. Дмитрию Нагиеву пришлось быстро уводить ее за кулисы, чтобы избежать конфуза. Ангелина обвинила наставницу в несправедливости, заявив, что та должна была выбрать всех троих, хотя правила конкурса это запрещают.