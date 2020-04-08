Актеру Косякову стало совестно за высмеивание новости о болезни Бабкиной

Москва, 8 апреля. Известный актер театра и кино, телеведущий Денис Косяков публично извинился за то, что высмеял новость о болезни певицы Надежды Бабкиной.

Косяков не так давно вернулся из Испании и теперь вынужден проводить время дома на карантине. Актер выпускает в Instagram подборки новостей и высмеивает произошедшие события.

Недавно целью его насмешек стала Бабкина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Изначально медики подозревали у нее коронавирус, но затем поставили диагноз пневмония, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

«У Бабкиной не обнаружили коронавирус. Эээх...» — прокомментировал в шутливом тоне Косяков.

На юмориста после опубликованного видео посыпались замечания. Косякову напомнили, что Бабкина серьезно больна и это не повод для шуток.

Актер решил исправиться и оправдаться за свои грубые слова. Он обратился к подписчикам, заметив, что ему стало «совсем совестно».

«Чет я жестканул вчера, нет? Бабкина хоть и без коронавируса, но, оказывается, в коме (надо будет не только заголовки с РИА Новостей читать)», — написал Косяков.

Телеведущий назвал себя «плохим человеком» и призвал фанатов не ставить лайки под его видео со скандальной подборкой новостей. Он не стал удалять ролик. Оставил его как напоминание о своем поступке.

Ранее актриса Галина Боб сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат. По словам артистки, у нее не было никаких симптомов, кроме потери обоняния. Кашель и высокая температура не наблюдались.

Коронавирусом заболели и другие известные личности. Например, автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг, призналась, что побороть болезнь ей помогли дыхательные упражнения, пишет «Газета.ru».