LIVE: Религия в эпоху самоизоляции

Впереди большие религиозные праздники, иудеи отмечают Песах, православные, католики, лютеране совсем скоро будут отмечать Пасху. Традиционные большие пятничные молитвы должны проходить в мечетях России. Своя религиозная жизнь у буддистов. Мы обсудим с религиозными деятелями, как быть верующим? Нужно ли соблюдать правила самоизоляции, влияет ли коронавирус на традиции, которые складывались веками. Есть ли спор и дискуссия внутри религиозных общин по поводу соблюдений предписаний власти? Как церковь справлялась с эпидемиями в прошлом. На эти и многие другие вопросы мы ответим в нашем эфире.