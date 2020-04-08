ЕК выделит 2 млн евро на «улучшение понимания политики Евросоюза» среди россиян

Москва, 8 апреля. Еврокомиссия выделит 2 млн евро на проект по поддержке представительства Евросоюза в России.

Как отмечается в тендере, текст которого имеется в распоряжении RT, проект призван укрепить потенциал «публичной дипломатии ЕС» и улучшить понимание и повысить уровень доверия к европейской политике в России.

Согласно документу, проект включает проведение различных «просветительских мероприятий», в том числе конференций, круглых столов, дебатов и визитов спикеров.

«Основное внимание в рамках контракта будет уделяться осуществлению в Москве и других городах России различной деятельности в сфере публичной дипломатии, проведению просветительских мероприятий и организации международного обмена», — говорится в документе.

В ЕК предложили широко освещать эту деятельность и коммуникационную стратегию. Отмечается, что мероприятия направлены на определенную аудиторию, которая включает журналистов, СМИ, аналитические центры, политики, академические круги, университеты, предпринимателей и молодежь. Работа над проектом начнется в сентябре 2020 года.