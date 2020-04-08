Малышева объяснила, нужно ли госпитализировать зараженных коронавирусом

Москва, 8 апреля. Коронавирус нового типа является не самой активной инфекцией, госпитализировать зараженных им людей не имеет особого смысла, поскольку нет специфического лечения. Об этом заявила известная телеведущая, кандидат медицинских наук Елена Малышева.

Врач напомнила, что есть такие вирусы, например, корь, при которых один больной способен заразить более десятка здоровых людей. В случае с коронавирусом ситуация совершенно иная: инфицированный может заразить лишь двух человек.

Малышева отметила, что коронавирусом может заболеть любой человек, пожилые люди находятся в группе риска только по смертности. По ее словам, около 80% людей переносят заболевание легко или бессимптомно.

Телеведущая объяснила, что госпитализировать в таком случае зараженных не нужно, ведь для них нет особого лечения. Больные принимают обычные жаропонижающие, указала она.

«В начале в Коммунарку забирали всех пациентов. До сих пор пациенты с несерьезными симптомами находятся в больнице», — рассказала телеведущая.

Малышева констатировала, что здоровые люди зачастую просто напуганы ситуацией, поэтому хотят изоляции зараженных.

В России, по последним данным, зафиксировано более семи тысяч случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели, 58 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Как напоминает «Газета.ru», Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку коронавирус распространился из Китая уже по более чем 170 странам. Его жертвами стали свыше 82 тысяч человек, в целом заболели более миллиона. Больше всего пострадала от инфекции Италия, пишет НСН. А также США, Испания, Франция и Германия. Многие государства вынуждены были закрыть границы и ввести на своей территории строгие карантинные меры.

Малышева ранее предупредила о страшных последствиях самолечения коронавируса.