Диетолог назвала продукты, которые опасно греть в микроволновке

Москва, 8 апреля. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.

По словам диетолога, микроволны в СВЧ-печи передают энергию воде, которая содержится в пище. Врач не рекомендовала греть обычную, это лучше делать в чайнике. Соломатина объяснила, что в микроволновке вода нагревается равномерно, температуру поднимается во всех точках и вскипание происходит мгновенно, подобно взрыву.

Врач отметила, что в СВЧ-печи даже ягоды и яблоки превращаются во «фруктовую бомбу». В микроволновке также разрушается витамин С и изменяется цельная структура пищевых волокон.

«Нельзя греть все, что содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген», — заявила Соломатина.

Диетолог не рекомендовала греть в микроволновке зелень и корнеплоды: шпинат, петрушку, сельдерей, щавель, свеклу, редис, морковь, а также жарить семечки. Кроме того, нельзя подогревать переохлажденные диетические напитки — содержащийся в них заменитель сахара — аспартам — переходит в формальдегид, который очень вреден для здоровья.

«Его можно сравнить с мышьяком. Это настолько серьезно, что в случае если подобный теплый напиток выпьет маленький ребенок, то возможен летальный исход», — заявила врач.

Кроме того, врач не рекомендовала греть грудное молоко, в нем содержатся ненасыщенные кислоты, а также шоколадные батончики.