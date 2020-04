Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 7 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Власти заявили, что под угрозой потери работы около 3 млн сотрудников туристического сектора.

В стране ввели уголовную и административную ответственность за выход из дома без маски. Нарушителям грозит штраф в 126 долларов и арест до 3 месяцев. Сами маски поступили в продажу по фиксированной цене в 0.08 доллара.

США отправили в Израиль два миллиона медицинских масок для оснащения Армии обороны Израиля.

Самолет компании Эль-Аль вылетел в ночь на среду, 8 апреля, из южнокорейского Сеула с грузом с реагентами, которых хватит на проведение десятков тысяч анализов на коронавирус.

Правоохранительные структуры Иордании начали применять военные и гражданские беспилотники для контроля за соблюдением карантина.

Верховная комиссия по здравоохранению и миру постановила продлить запрет на передвижение до 18 апреля.

В Багдаде, Васите и Басре прошли массовые митинги в поддержку сотрудников сферы здравоохранения.

В Иракском Курдистане прошли похороны, из-за которых количество заболевших в автономном регионе возросло на 30%.

UNICEF доставила медицинские препараты и средства индивидуальной защиты в больницы и госпитали Ливана.

В ЗАГСах ОАЭ приостановили регистрацию браков и разводов.

В администрации премьер-министра заявили, что Израиль готов к сделке с ХАМАС по возвращению тел убитых в Секторе Газа израильтян в обмен на помещённых под стражу палестинцев.

Саудовская Аравия ввела 24-часовой карантин в четырёх провинциях и пяти городах до последующего уведомления.

Глава Минздрава заявил, что новый коронавирус может инфицировать до 200 тысяч людей по всей стране.

12 и 19 апреля отменены массовые мероприятия на католическую и православную Пасху.

Для прибывающих из Дамаска в Камышлы рейсов ввели скрининг и медицинские тесты.

Курдский Красный Полумесяц переоборудовал один из частных госпиталей в городе Хасеке под приём инфицированных коронавирусом в случае выявления таковых. Кроме того, было развёрнуто два палаточных лагеря под Аш-Шаддади.

My latest for @NPA_English



Kurdish Red Crescent @HeyvaKurd equips private hospital for coronavirus in #Hasakah as precautionary measureshttps://t.co/Rkdti7ZgpJ