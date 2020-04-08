Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 7 апреля 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 1468 (+45) | смертей: 193 (+20) | выздоровлений: 113 (+23)]

Египет [заражений: 1450 (+128) | смертей: 94 (+9) | выздоровлений: 276 (+17)]

Власти заявили, что под угрозой потери работы около 3 млн сотрудников туристического сектора.

Ливия [заражений: 20 (+1) | смертей: 1 | выздоровлений: 1]

Марокко [заражений: 1184 (+64) | смертей: 90 (+10) | выздоровлений: 93 (+12)]

В стране ввели уголовную и административную ответственность за выход из дома без маски. Нарушителям грозит штраф в 126 долларов и арест до 3 месяцев. Сами маски поступили в продажу по фиксированной цене в 0.08 доллара.

Судан [заражений: 14 | смертей: 2 | выздоровлений: 2]

Тунис [заражений: 623 (+27) | смертей: 23 (+1) | выздоровлений: 25 (+20)]

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 811 (+55) | смертей: 5 (+1) | выздоровлений: 458]

Израиль [заражений: 9248 (+242) | смертей: 65 (+6) | выздоровлений: 770 (+185)]

США отправили в Израиль два миллиона медицинских масок для оснащения Армии обороны Израиля.

Самолет компании Эль-Аль вылетел в ночь на среду, 8 апреля, из южнокорейского Сеула с грузом с реагентами, которых хватит на проведение десятков тысяч анализов на коронавирус.

Иордания [заражений: 353 (+4) | смертей: 6 | выздоровлений: 138 (+12)]

Правоохранительные структуры Иордании начали применять военные и гражданские беспилотники для контроля за соблюдением карантина.

Ирак [заражений: 1122 (+91) | смертей: 65 (+1) | выздоровлений: 373 (+29)]

Верховная комиссия по здравоохранению и миру постановила продлить запрет на передвижение до 18 апреля.

В Багдаде, Васите и Басре прошли массовые митинги в поддержку сотрудников сферы здравоохранения.

В Иракском Курдистане прошли похороны, из-за которых количество заболевших в автономном регионе возросло на 30%.

Йемен [заражений: 0]

Катар [заражений: 2057 (+225) | смертей: 6 (+2) | выздоровлений: 150 (+19)]

Кувейт [заражений: 743 (+78) | смертей: 1 | выздоровлений: 105 (+2)]

Ливан [заражений: 548 (+7) | смертей: 19 | выздоровлений: 62 (+2)]

UNICEF доставила медицинские препараты и средства индивидуальной защиты в больницы и госпитали Ливана.

Объединённые Арабские Эмираты [заражений: 2359 (+283) | смертей: 12 (+1) | выздоровлений: 186 (+19)]

В ЗАГСах ОАЭ приостановили регистрацию браков и разводов.

Оман [заражений: 371 | смертей: 2 | выздоровлений: 67]

Палестина [заражений: 261 (+7) | смертей: 1 | выздоровлений: 42 (+17)]

В администрации премьер-министра заявили, что Израиль готов к сделке с ХАМАС по возвращению тел убитых в Секторе Газа израильтян в обмен на помещённых под стражу палестинцев.

Саудовская Аравия [заражений: 2795 (+43) | смертей: 41 (+3) | выздоровлений: 615 (+64)]

Саудовская Аравия ввела 24-часовой карантин в четырёх провинциях и пяти городах до последующего уведомления.

Глава Минздрава заявил, что новый коронавирус может инфицировать до 200 тысяч людей по всей стране.

Сирия [заражений: 19 | смертей: 3 | выздоровлений: 3 (+1)]

12 и 19 апреля отменены массовые мероприятия на католическую и православную Пасху.

Для прибывающих из Дамаска в Камышлы рейсов ввели скрининг и медицинские тесты.

Курдский Красный Полумесяц переоборудовал один из частных госпиталей в городе Хасеке под приём инфицированных коронавирусом в случае выявления таковых. Кроме того, было развёрнуто два палаточных лагеря под Аш-Шаддади.

My latest for @NPA_English



Kurdish Red Crescent @HeyvaKurd equips private hospital for coronavirus in #Hasakah as precautionary measureshttps://t.co/Rkdti7ZgpJ — Hoshang Hasan ???? (@HesenHoseng) April 6, 2020

Турция [заражений: 34109 (+3892) | смертей: 725 (+76) | выздоровлений: 1582 (+256)]

В Турции начали бесплатно выдавать маски для защиты от коронавируса для передвижения по городу. На одного гражданина положено до 5 масок в неделю.

Власти возведут два временных госпиталя в Стамбуле, каждый из которых способен вместить до тысячи пациентов.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 423 | смертей: 14 (+3) | выздоровлений: 18]

За неделю в Афганистан доставлено 42 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Иран [заражений: 62589 (+2089) | смертей: 3872 (+133) | выздоровлений: 27039 (+2803)]

Мавзолей Шах-Черах переоборудовали в фабрику по производству медицинских масок.

The most mesmerizing factory, ever. Historic Shah Cheragh shrine in Shiraz turned into a mask-making facility. pic.twitter.com/Oap3NHNd5w — iraniandotcom (@iraniandotcom) April 6, 2020

Южная Корея направит медицинские препараты общей стоимостью на 2 млн долларов для поддержки Ирана.

Глава здравоохранения Ирана заявил, что здоровье не должно приносить в ущерб экономическому росту в ответ на постановление Роухани на открытие в середине месяца ряда предприятий.

Пакистан [заражений: 4072 (+208) | смертей: 58 (+4) | выздоровлений: 467 (+38)]

Свыше 20 тысяч пакистанских работ застряли в ОАЭ.