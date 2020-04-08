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ФАН-ТВ

Никас Сафронов попал в ДТП в свой день рождения. ФАН-ТВ

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Происшествие случилось в ночь на 8 апреля. На улице 1-ой Тверской-Ямской в Москве столкнулись три автомобиля, одним из которых управлял Никас Сафронов. По словам художника, его Porsche стоял на светофоре, когда в него влетел автомобиль каршеринга, в который в свою очередь на большой скорости врезалось такси Ford. По информации ФАН-ТВ, водитель такси уснул за рулем.  Примечательно что 8 апреля у Никаса Сафронова день рождения. Он ехал в магазин купить необходимые для торжества продукты. Возможно, именно праздничное настроение помогло Никасу Сафронову.

«Я думаю, все обойдется, машину, в конце концов, починят», — отметил художник.

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