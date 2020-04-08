Севастополь, 8 апреля. Никакое внешнее давление на Россию, даже на фоне пандемии коронавируса, не способно вернуть Крым в состав Украины. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее бывшие послы США на Украине — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — предложили воспользоваться ситуацией с распространением инфекции для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма под контроль Киева.

Как отметил Белик, американские дипломаты попросту не знают русский менталитет и пребывают в «розовых очках». По его словам, Россию трудно испугать западными санкциями.

«Пандемия не панацея для давления на РФ. Да, мы перешли на карантин, но это не влияет на нашу боеготовность и на наши государственные принципы, один из которых — Крым наш», — подчеркнул депутат.

Как отмечает НСН, послы предложили президенту США Дональду Трампу, а также властям Германии, Франции и Украины потребовать от России «остановить» конфликт на Украине в обмен на отмену части антироссийских санкций. Дипломаты добавили, что в случае «возвращения» Крыма под контроль Киева могут быть сняты и другие ограничительные меры.

Они считают, что ситуация с пандемией коронавируса и падением мировых цен на нефть — «отличный повод» добиться «возвращения» Крыма Украине, добавляет «Царьград».

Отношения между Россией и Украиной разладились на фоне госпереворота в Киеве, который произошел в 2014 году. Новые власти развернули военную кампанию против республик Донбасса, которые не приняли итоги Майдана, а Россию стали обвинять в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. Кроме того, Киев так и не принял решения крымчан, которые на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с Россией. Голосование провели в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе, поскольку речь идет о гражданской войне. Украине РФ желает преодоления внутреннего кризиса, однако Киев продолжает нападки на Москву.

Украинские власти безосновательно считают Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. А Россию на Украине называют «страной-агрессором». Между тем множество стран давно уже признали российский статус Крыма.