Российским туристам рассказали, как вернуть деньги за несостоявшийся тур

Москва, 8 апреля. Многие россияне из-за пандемии коронавируса были вынуждены отменить свой отдых в зарубежных странах. Специалисты Роскачества рассказали, как можно получить компенсацию за несостоявшийся тур и вернуть деньги.

Как говорится в сообщении пресс-службы, Ростуризм предлагает путешественникам, чья путевка перенесена, рассмотреть вариант замены на более поздний срок. При этом если турист отказывается от поездки в другое время и просто хочет вернуть средства, то возможно два варианта развития событий.

Если поездка планировалось в государство, где есть угроза безопасности туристов, можно потребовать расторжения соглашения о реализации путевки и возврата всей ее стоимости. Если такой угрозы в стране нет, то расторгнуть договор можно на основании невозможности совершения поездки по независящим от туриста обстоятельствам.

«Турист при этом должен возместить туроператору понесенные расходы», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за ограничений в полетах многие туристы остались за границей. Ранее Минтранс РФ уточнил, что на вывозные рейсы могут претендовать лишь те, кто выехал из России после 1 января 2020 года.

Как подчеркивается в сообщении министерства, все желающие воспользоваться вывозными рейсами в Россию, в обязательном порядке должны пройти регистрацию на сайте госуслуг.

Ведомство отмечает, что формирование вывозных рейсов осуществляется по принципу «одна сторона вылета — один город или регион прилета». Пассажиры такого рейса должны компактно проживать в субъекте, куда прибывает рейс — это позволит предотвратить вероятное распространение COVID-19.