Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике. Глава государства обсудил с вирусологами возможность сокращения нерабочих дней.

На вопрос президента РФ о сокращении нерабочих дней ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. Он подчеркнул, что к этому вопросу можно будет вернуться через неделю. По словам Кутырева, необходимо понять, к какому результату привели введенные властями меры.

«Продолжить надо разобщение, которое ведется по стране, и этот эффект через неделю мы должны будем увидеть, в первую очередь по Москве», — отметил Кутырев.

Специалист объяснил, что через неделю пройдет инкубационный период после разобщения, тогда станут понятны тренды заболевания. Кутырев подчеркнул, что особенность коронавируса заключается в том, что 80% заболевших переносят болезнь в легкой форме, 15% — в тяжелой, а 5% — в критической.

«И самое главное в этой особенности, что бессимптомные носители обеспечивают передачу без клинических проявлений. Вот эта вот особенность, которая накладывает на всю ситуацию свой отпечаток», — подытожил врач.

Путин поблагодарил участников совещания, отметив, что если действовать грамотно и организованно и дисциплинированно, то преодолеть этот этап можно будет с минимальными потерями.

В ходе совещания президент РФ подчеркнул, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден. Путин призвал россиян в ситуации с вирусом учиться на чужих ошибках.

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 58.