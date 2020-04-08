Медведев заявил о неготовности США вести честный диалог по СНВ-3

Москва, 8 апреля. Россия готова незамедлительно продлить срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), однако США не стремятся идти на честный диалог. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что позиция России, озвученная президентом Владимиром Путиным, остается неизменной: Россия не заинтересована в гонке вооружений и готова продлить СНВ-3 без предварительных условий.

«Однако США не стремятся, как десять лет назад, вести серьезный, честный и профессиональный диалог», — констатировал Медведев.

Замглавы Совбеза РФ добавил, что продление договора могло бы дать время на разработку новой и даже, вероятно, многосторонней системы контроля над стратегическими вооружениями. Прекращение же существования СНВ-3 приведет к крайне серьезным последствиям для международной безопасности, заключил Медведев.

Напомним, что срок действия договора истечет в следующем году. Вашингтон пока не определился, будет ли продлевать соглашение.

Госдепартамент США недавно заявил, что страна заинтересована в том, чтобы СНВ-3 охватил новое «экзотическое» российское вооружение. В частности, беспилотные подводные аппараты с ядерной энергоустановкой «Посейдон», крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и другие новые и разрабатываемые российские системы. Кроме того, США рассчитывают на присоединение Китая к СНВ-3.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что Вашингтон просто пытается сорвать пролонгацию договора.