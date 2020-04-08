Доктор Мясников признался, что знал о болезни Бабкиной

Москва, 8 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников знал о состоянии здоровья 70-летней певицы Надежды Бабкиной, но скрывал это.

Ранее стало известно, что Бабкина находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ, ее близкие не рассказывают подробности о диагнозе. По данным средств массовой информации, Бабкина попала в больницу с двусторонним воспалением легких.

Телеведущий Андрей Малахов, который давно знаком с певицей, пригласил на откровенный разговор ее коллег и знакомых. В эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» Мясников уточнил, что с самого начала знал о госпитализации исполнительницы, ему сообщили ее близкие друзья.

«Я знал, но молчал. Близкие просили не говорить. Я не говорил. Это их желание», — подчеркнул врач.

Мясников объяснил, что в кому вводят для того, «чтобы человек не сопротивлялся аппарату вентиляции легких, чтобы не мешал ему, чтобы подавить собственное дыхание пациента».

«Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет. Она активная, здоровая, без каких-то тяжелых факторов риска», — уточнил он.

Напомним, у певицы Надежды Бабкиной не обнаружен коронавирус. Об этом заявил ее представитель, пресс-секретарь театра «Русская песня» Александр Велор.

По его словам, у 70-летней артистки диагностирована пневмония, она находится в больнице. Велор также обратил внимание, что сейчас в Сети появляется много слухов о состоянии Бабкиной.