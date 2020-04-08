Лещенко обвинил Малахова в принуждении нарушить режим самоизоляции

Москва, 8 апреля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко обвинил телеведущего Андрея Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции. Об этом певец рассказал в программе «60 минут», подключившись к эфиру по видеосвязи.

На вопрос ведущей Ольги Скабеевой, какие симптомы он испытывал, Лещенко ответил, что у не было ни температуры, ни кашля. Артист говорит, что теперь его многие критикуют за то, что он пришел в студию к Малахову, а не остался на самоизоляции дома после возвращения из Штатов.

По словам Лещенко, получив от Малахова приглашение принять участие в эфире, он ответил, что соблюдает самоизоляцию.

«На что Андрюша мне просто сказал: «Да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну, будем болеть все вместе!» — говорит певец.

Напомним, что 6 апреля Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке, куда он был госпитализирован вместе с супругой 24 марта. У артиста было диагностировано двухстороннее воспаление легких. По словам медиков, заболевание имело коронавирусную этиологию.

Ранее супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала фотографии мужа после его возвращения из больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус. У певца и композитора была диагностирована пневмония, однако подозрения на COVID-19 не подтвердились.