Вашингтон, 8 апреля. За минувшие сутки от коронавируса в США скончались 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента появления вируса в стране. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Предыдущий рекорд был установлен 4 апреля. Тогда за сутки умерли 1344 американца.

Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тыс. человек. Центром эпидемии считается Нью-Йорк. Там зафиксировано самое большое количество смертей в стране (более 4 тыс.). Всего с Штатах инфицированы 398 тыс. человек. Выздоровели 22 тыс. пациентов.

Недавно вице-президент Майк Пенс заявлял, что в крупных городах США, где сложилась наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, наблюдаются признаки улучшения. Он призвал жителей страны «удвоить усилия и сделать все возможное» для защиты себя и общества от опасного заболевания.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».\