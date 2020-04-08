СМИ подсчитали размер финансовой подушки России

Москва, 8 апреля. Накопленные ликвидные активы России по состоянию на 1 марта составляли почти 18 триллионов рублей. Об этом говорится в данных Центрального банка.

Отмечается, что сумма складывается из депозитов федеральных органов власти (15,3 триллиона рублей), а также активов региональных правительств (2,4 триллиона). Как пишет РБК, общая сумма составляет не менее 17,7 триллиона рублей. Как объяснили эксперты, накопленная ликвидность включает в себя валюту национального благосостояния и также валюту, которую Минфин успел приобрести в начале 2020 года при ценах на нефть свыше 42,2 американского доллара за баррель.

Кроме того, туда входят рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных государственных фондов.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал подготовку нового пакета мер поддержки населения и спасения экономики в условиях кризиса из-за коронавируса.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, что произойдет с экономикой по окончании режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам экономиста, в настоящее время мировые цены на продовольствие и другие товары снижаются, но это не исключает того, что в России продукты питания подорожают, а в бедных странах наступит голод, потому что доходы людей падают сильнее, чем цены. И все это последствия глобального экономического кризиса, наступление которого ускорила пандемия COVID-19. Этот кризис был прогнозируемым, он затронет все без исключения страны.