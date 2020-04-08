Актриса Галина Боб сдала положительный тест на коронавирус

Москва, 8 апреля. Российская актриса Галина Боб сообщила, что инфицирована коронавирусом. Об этом она написала у себя в Instagram.

«Пришли результаты тестов. Мой — положительный», — написала Галина Боб.

По ее словам, у нее не было никаких симптомов вируса, кроме потери обоняния. Кашель и высокая температура не наблюдались. Актриса говорит, что ответственно соблюдала режим самоизоляции и была предельно аккуратна в последние 2 недели.

Галина Боб известна по одной из главных ролей в сериале «Деффчонки», который выходил с 2012 по 2018 год. Актриса также играет в постановках в театрах им. Моссовета и им. Станиславского.

Ранее сообщалось, что певицу Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По предварительным данным, у артистки диагностирована двухсторонняя пневмония. Несмотря на подозрение на коронавирус, тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Недавно стало известно, что коронавирус подтвердился у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова. По словам политика, если результаты второго теста верен, то он «в легкой форме… добаливал во вторник» и «уже совершенно излечился к моменту повторного тестирования в пятницу».