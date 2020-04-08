Мишустина просят ввести пособие для нуждающихся семей с детьми на самоизоляции

Москва, 8 апреля. Представители Национального родительского комитета направили обращение на имя премьера РФ Михаила Мишустина с просьбой оказать дополнительную материальную поддержку семьям с детьми, оказавшимся в сложной ситуации во время режима самоизоляции. Об этом сообщила председатель комитета Ирина Волынец.

В комитете предложили установить пособия для семей, в которых взрослые потеряли работу или столкнулись с задержкой заработной платы во время самоизоляции. Специалисты напомнили, что доход таких семей стал ниже прожиточного минимума.

Как пишет RT, в НРК подчеркнули, что оказываемая помощь должна быть единовременной, по их словам, ее нужно организовать до конца апреля 2020 года.

«В случае, если режим нерабочих дней и самоизоляции будет продлен, то организовывать такие выплаты нужно ежемесячно, пока не будет окончен режим самоизоляции», — отметила Ирина Волынец.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что прямо сейчас ждать вакцину от коронавируса «не имеет смысла». По словам Скворцовой, эффективная вакцина против COVID-19 может появиться в лучшем случае до конца текущего года.

Первые случаи нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, были выявлены в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку болезни пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, на данный момент в мире выявлено 1,413 миллиона случаев заражения COVID-19, от осложнений скончались 81 200 человек, более 298 тысяч победили болезнь.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 100 тысяч человек.